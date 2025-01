Gustavo Petro está pensando en dejar X. ¿Cuál es la razón?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que está pensando en dejar la red social X, perteneciente a Elon Musk, aliado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con quien tuvo confrontaciones diplomáticas el último domingo.

Petro -que tiene más de 8 millones de seguidores en X- ha seguido usando la plataforma en las últimas horas a pesar de que el miércoles sorprendió con su supuesto alejamiento.

La razón fundamental es su discrepancia frontal contra Donald Trump y Elon Musk.

La declaración la ofreció durante el acto de posesión de la nueva canciller Laura Sarabia, así como de Diego Guevara como ministro de Hacienda, y de Jorge Rojas como director del Departamento Administrativo de la Presidencia,

En un mensaje difícil de comprender por su falta de claridad y coherencia, Petro dijo: "Veía en Twitter, de Elon Musk, me toca cambiar de red (...) Veía que los blancos, los arios en Estados Unidos estaban contentos. Incluidos los arios colombianos, que no son tan arios. Están contentos porque sale esa chusma, delincuentes les dijeron. Trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me les va a decir que son delincuentes a 42 niños colombianos? De la misma manera que les dice eso a 42 niños, se lo dirá a centenares de miles. Eso lo pensaban en 1933".

Sobre su desmedida actividad en la plataforma X explicó que prefiere comunicarse directamente con la ciudadanía debido a la imprecisión de algunos medios de comunicación.

"Dicen que por qué trino tanto, pues porque la televisión solo habla pendejadas y mentiras de mí. Entonces me toca expresarme yo mismo. El trino que puse sobre el tema de los deportados colombianos tiene 33 millones de personas que lo han leído, me va mejor que si me traducen en unas personas que a veces ni entienden las palabras que yo digo", expresó Petro.

No se sabe la fecha exacta en la que dejará de usar X.

