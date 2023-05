La politóloga ecuatoriana Arianna Tanca le dijo a Perú21 que la crisis política de Ecuador no se inició con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, sino desde el primer día de su mandato que tuvo minoría en la Asamblea Nacional. Además, resaltó que, si bien Lasso consiguió previamente obtener votos favorables en el Legislativo, “no logró hacer acuerdos permanentes con otras bancadas para llevar a cabo el plan de gobierno”.

“Esta falta de acuerdos políticos ha generado esta pugna de poderes, y esta pelea constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, finalmente, en enero de este año, motivó que existan motivos para llevar a cabo un juicio político”, señaló.

Que se vayan todos

Tanca indicó que el enfrentamiento entre los poderes del Estado ha llevado a que la población busque cambiar al Gobierno y a los asambleístas. “Hay sentimiento muy profundo en la ciudadanía de que se vayan todos, tanto la institución del Gobierno como la Asamblea tienen una popularidad muy baja”, dijo. En ese sentido, consideró que la muerte cruzada “responde coyunturalmente al momento político” que vive Ecuador.

Aunque es la primera vez que se aplica este mecanismo constitucional, la politóloga señaló que la medida goza de popularidad, pero no para la oposición. Un ejemplo de ello es que el expresidente Rafael Correa la calificó de ilegal. Sin embargo, la Corte Constitucional no admitió las demandas de inconstitucionalidad que presentaron diversos grupos opositores, ratificando la legalidad de la muerte cruzada.

Para Tanca, esta medida no garantiza estabilidad, pero sí gobernabilidad, dado que Lasso podrá gobernar vía decretos. No obstante, señaló que, al haberse aplicado la muerte cruzada, puede generar el precedente de que se utilice como salida para cualquier crisis política.

“Si se crea este precedente es gravísimo, porque no puede ser que cada vez que los políticos no se ponen de acuerdo tengamos que disolver todo”, enfatizó.

Lo que viene

El mandatario anunció que no será candidato en las próximas elecciones. Para la politóloga, esto le permitirá concentrarse en gobernar mediante decreto ley. Con respecto a ello, señaló que Lasso solo podrá gobernar “en materia económica urgente”. Además, dijo que los opositores estarán más enfocados en los próximos comicios.

“Esta gobernabilidad le da mucha discrecionalidad al presidente para trabajar con su equipo y con el gabinete”, agregó.

Tanca dijo que el correísmo —movimiento socialista encabezado por el expresidente—, “cuenta con una estructura territorial”, que les da ventaja frente a otros partidos. Sin embargo, consideró que tiene un techo electoral entre 25% y 30%, y existe una oportunidad para quien logre aglutinar el 70% del electorado restante. “Hay mucha dispersión y hay mucho voto anticorreísta y anti lassista, por así decirlo, antigobierno”, señaló.





Javier Albán, constitucionalista: “La decisión de Lasso se parece un poco más a la de Vizcarra”

El constitucionalista le dijo a Perú21 que la aplicación de la muerte cruzada por el presidente ecuatoriano sí se encuentra contemplada en la Constitución. Además, aseguró que la decisión de Lasso “se parece un poco más a la de Vizcarra”.

“Lo que ha hecho Lasso es utilizar un artículo constitucional. Puede ser que se diga que no lo ha utilizado bien, que es polémico ese uso, pero ha utilizado un artículo constitucional. No está inventándose algo”, dijo.

Por otra parte, Albán señaló enfáticamente que la disolución del Congreso que decretó el expresidente Castillo fue inconstitucional, dado que no invocó ningún artículo de la Constitución y además anunció la intervención de otras instituciones.

“Él se inventó que había que cerrarse el Congreso. No invocó ningún artículo, no pretendió disfrazarlo de legalidad de ninguna manera. Y no solamente cerró el Congreso, sino que quería intervenir también otros poderes del Estado.”, indicó.





Marco Romero, politólogo: La muerte cruzada está contemplada en la Constitución

El economista y politólogo ecuatoriano, Marco Romero, señaló que la Constitución de Ecuador sí contempla la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones generales.

Para ello, señaló, se establecen tres causales. “Arrogarse funciones, que exige certificación previa de la Corte Constitucional; la segunda es bloqueo sistemático a la aplicación de su política o plan de desarrollo, esa no requiere previamente una certificación; y la tercera y última es crisis política y conmoción grave”, dijo. Esta última, fue la que aplicó el mandatario y fue avalada por la Corte Constitucional.

No obstante, el analista consideró que la muerte cruzada que utilizó Lasso podría ser un error de diseño constitucional, ya que, al haberla aplicado durante el juicio político, “cancela toda posibilidad de fiscalización del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo”.

Tenga en cuenta

-El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional en caso de grave crisis política o conmoción interna.

-En el interregno, el presidente podrá expedir decretos leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.