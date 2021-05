Acaban de festejar su décimo aniversario de bodas , los 6 años de la princesa Charlotte y las buenas noticias no dejan de llegar por parte de los duques de Cambridge. Con un “más vale tarde que nunca”, el príncipe Guillermo de Cambridge y su esposa Catalina, acaban de anunciar su ingreso al mundo de YouTube con su propio canal este 5 de mayo, una nueva aventura para los miembros de la realeza. El nieto de la reina Isabel II del Reino Unido prometió mostrar su faceta más profesional y divertida en ‘The Duke and Duchess of Cambridge’.

MÁS INFORMACIÓN | Guillermo y Catalina de Cambridge cumplen 10 años de casados: así recordaron a Diana de Gales en su boda real

El heredero al trono británico y su esposa Kate Middleton compartirán videos que estarán alejados del tono institucional de la familia real y de cada actividad que se realiza en el palacio de Buckingham.

Con un video de 25 segundos, Guillermo de Cambridge y Catalina se estrenaron como ‘youtubers’ y mostraron el detrás de cámaras de las grabaciones de sus discursos o actos oficiales durante la pandemia. En las imágenes no faltaron los momentos de complicidad, bromas y risas. De esta manera buscan llegar al público más joven del Reino Unido, proyectando una imagen sencilla y más cercana.

La presentación oficial de su canal de YouTube llegó con un “más vale tarde que nunca” por parte de los duques de Cambridge y una invitación a los seguidores de Instagram de Guillermo y su esposa Kate Middleton a sumarse a esta nueva aventura. Con ella alcanzaron más de 30 mil reproducciones en solo media hora de lanzamiento.

Al inicio del primer video de su cuenta oficial, se escucha al hijo de Diana de Gales alertar a su esposa sobre la nueva faceta que están iniciando: “por cierto, debes tener cuidado con lo que dices ahora porque estos chicos están filmando todo el tiempo”.