Falta menos de un mes para celebrar su 40 cumpleaños, pero Guillermo de Cambridge ya empieza a recibir algunos presentes. El primero de ellos ha sido un regalo un tanto particular para cualquiera, pero para el miembro de la realeza británica puede significar mucho. El obsequio que ha salido a la luz recientemente es una moneda con su efigie.

Queda claro que no se trata de una moneda cualquiera o sin historia alguna. Teniendo en cuenta que la realeza británica está enfocada en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II del Reino Unido, es un detalle que desde la casa de moneda Royal Mint se hayan acordado del heredero al trono británico.

El regalo del príncipe Guillermo

Se trata de una moneda de 5 libras esterlinas de edición limitada con el rostro del duque de Cambridge, así como en el fondo se puede ver el número 40 y su monograma real, que no es otro que la letra W (de su nombre en inglés, William). En el canto de la moneda lleva la inscripción “HRH The Duke of Cambridge”.

Esta moneda es histórica porque es la primera vez que el segundo en la línea de sucesión aparece retratado solo en una pieza oficial. Ya apareció en otra moneda en 2011, si bien en aquel momento lo hizo acompañado de Catalina de Cambridge dado que dicha moneda fue creada a propósito de su boda real.

Según Clare Maclennan, directora del área de monedas conmemorativas de la Royal Mint, el elegante diseño de la moneda “rinde homenaje a la madurez y el encanto del príncipe tras convertirse, a los ojos del mundo, en un miembro senior de la familia real, un esposo devoto y un cariñoso padre de tres hijos”.

La pieza puede conseguirse tanto en plata como en oro con precios que van desde los 15 euros (16 dólares) la más barata hasta los 5.630 euros (6.041 dólares) la más cara.

