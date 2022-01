Los miembros de la familia real británica, liderados por la reina Isabel II del Reino Unido, deben seguir ciertas pautas en base al protocolo. Muchas de estas le prohíben darse muestras de afecto en público, usar pantalón corto luego de los 8 años en el caso de los hombres o comer después que la soberana haya terminado de ingerir sus alimentos en la cena. En las últimas horas se acaba de conocer que los hijos de Guillermo de Cambridge no pueden tener un mejor amigo en su escuela, ¿por qué?

Junto a Catalina de Cambridge, el segundo en la línea de sucesión al trono británico es padre de Jorge, Carlota y Luis. Los dos primeros ya acuden al prestigioso colegio Thomas’s Battersea, ubicado al sur de Londres, a pocos kilómetros de la residencia de los duques de Cambridge.

La norma que afecta a los príncipes

Los pequeños de 8 y 6 años reciben una selecta educación como parte de la realeza; sin embargo, un detalle llamó la atención por cómo puede afectar en el desarrollo de la princesa Charlotte, quien tiene prohibido tener un mejor amigo.

Así lo indicó la periodista inglesa Jane Moore en el programa ‘Loose Women’. Según reportó la edición española de Vanity Fair , la reportera informó que en el colegio Thomas’s Battersea no solo los hijos de Guillermo de Cambridge se ven involucrados, sino todos los alumnos.

En la publicación se indica que el colegio hace todo lo posible para que sus estudiantes no tengan un mejor amigo en particular y que eso pueda hacer que otros niños se sientan excluidos.

El lema del colegio es “se amable”, intentado así que todos los estudiantes se lleven bien con sus compañeros, detalla Vanity Fair. “Hay una norma según la cual si tu hijo va a dar una fiesta, no puedes repartir las invitaciones en clase a no ser que vaya a invitar a todos los niños, lo cual creo que es bueno porque así ninguno se siente excluido (...) En el colegio hay señales por todas partes diciendo que hay que ser amable, lo cual es su lema. No te animan a que tengas un mejor amigo”, agregó Jane Moore.

Prestigioso colegio

El Thomas’s Battersea tiene un exclusivo alumnado conformado por 500 niños entre 4 y 13 años y ganó fama internacional desde que los duques de Cambridge matricularon en él a su primer hijo, el príncipe Jorge.

Otro miembro de la realeza que estudia ahí es Maud Windsor, sobrina nieta de la reina Isabel II e hija de lord Frederick Windsor.