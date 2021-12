Diana de Gales murió en un trágico accidente en 1997, pero su recuerdo está en la memoria de miles de personas que la admiraron en todo el mundo. Uno de ellos es su hijo Guillermo de Cambridge quien tiene muchas anécdotas con ella y su hermano Enrique de Sussex cuando eran niños y que se animó a revelar, ¿Qué canción es la que disfruta hasta ahora el nieto de Isabel II del Reino Unido y que hace que inmediatamente piense en su madre?

Una canción especial

En una entrevista al diario británico The Times , el príncipe recordó que los trayectos hasta la escuela eran uno de los momentos más divertidos.

“Mi madre conducía cantando a todo pulmón. Incluso algún día metíamos al policía en el coche y de vez en cuando también cantaba. Íbamos cantando y escuchando música hasta la puerta de la escuela donde te dejaban”, indicó.

Guillermo de Cambridge agregó que “una de las canciones que recuerdo con frecuencia y se ha quedado conmigo todo este tiempo, y hasta el día de hoy todavía disfruto en secreto, es The Best, de Tina Turner, porque sentarse en el asiento trasero del coche y cantar constituía uno de los verdaderos momentos familiares”.

Shakira es la favorita en palacio

El esposo de Catalina de Cambridge también indicó que sus hijos Jorge, Carlota y Luis han heredado el gusto por la música: “La mayoría de las mañanas hay una gran pelea entre Carlota y Jorge sobre qué canción se pone”.

El hijo de Carlos de Gales reconoció que el ‘Waka waka’ de la colombiana Shakira es de las preferidas en su hogar. “Hay muchos movimientos de cadera, muchos disfraces. Carlota particularmente corre por la cocina con sus vestidos y sus cosas de ballet. Ella se vuelve completamente loca con Luis siguiéndola tratando de hacer lo mismo. Es un momento muy feliz en el que los niños simplemente disfrutan bailando, jugando y cantando”, comentó al medio desde los jardines del palacio de Sandringham donde la familia de Isabel II se reúne en Navidad.

El recuerdo con Taylor Swift

En otro momento de la entrevista, Guillermo también recordó cuando se unió a Jon Bon Jovi y Taylor Swift en 2013 durante una gala benéfica en la que interpretaron el tema ‘Livin’ on a prayer’.

“Estaba sentado al lado de Taylor Swift y ella se volvió hacia mí, me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y me dijo: ‘Vamos, Guillermo, vamos a cantar’. Hasta hoy todavía no sé qué me pasó. Pero, francamente, si Taylor Swift te mira a los ojos, toca tu brazo y dice: ‘Ven conmigo’... Me levanté como un cachorro, y dije: ‘Sí, está bien. Me parece una gran idea, te seguiré’. Subí al escenario en trance y luego a mitad de camino de Livin’ on a prayer, de Bon Jovi, me desperté y me dije a mí mismo: ‘¿Estoy subido en el escenario cantando Livin’ on a prayer, cuando ni siquiera me sé la letra?”, contó.

Taylor Swift, Jon Bon Jovi y el príncipe Guillermo de Cambridge cantaron juntos en noviembre de 2013 durante una gala benéfica. (Foto: Dave J Hogan/Centrepoint/Getty Images)

El nieto de Isabel II fomenta la campaña de Apple Music llamada Time to walk (Hora de andar, en castellano) y con la que se quiere animar a las personas a caminar para cuidar la salud física y mental. Además, aseguró que su experiencia es un ejemplo para afirmar que “creo que está bien hacer el ridículo; está bien no tomarte demasiado en serio y tener esos momentos en los que te dejas llevar. Entonces, sí, continúa, ríete, no huyas y mira mi vídeo cantando”.