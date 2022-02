Ukrajinská armáda potřebovala zastavit postup tankové kolony z okupovaného Krymu a rozhodla vyhodit do povětří most v Heničesku. K úkolu se dobrovolně přihlásil ženista Vitalij Skakun. Vyhodil most do povětří spolu se sebou a cenou vlastního života zastavil ruské tanky.

R.I.P. pic.twitter.com/Yrg9HwLHog