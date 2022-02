Rusia inició su ataque frontal contra el territorio ucraniano durante la madrugada de este jueves, luego que el presidente Vladimir Putin anunciara una “operación militar especial”, dando paso así a una guerra en Europa con consecuencias que podrían ser devastadoras.

Ante los constantes bombardeos en distintas ciudades de la región ucraniana, los habitantes de ese país empezaron un éxodo masivo hacia otras naciones; y los que no pueden salir han decidido quedarse y buscar refugio para salvaguardar sus vidas y la de sus seres queridos.

Ese es el caso de los habitantes de Kharkiv (o Járkov), al noreste de Ucrania, quienes lograron encontrar un refugio en las instalaciones del metro subterráneo para evitar ser víctimas de los ataques, asegura Semana.

“Nos piden estar en calma en casa y las estaciones de metro pueden servir como búnkeres. A mi familia en Colombia, que me hacen bastante falta, un poquito de temor, pero estoy bien”, relató Natalia Gaviria, una colombiana residente en Ucrania.

Ella llegó al país europeo hace un año para estudiar y trabajar. Tal como señaló al medio, ella no estaba enterada de los bombardeos; fue su familia que la alertó a través de una llamada telefónica.

“Sonaron las alarmas, el supermercado estaba lleno. Yo estaba durmiendo y me enteré por las llamadas, los mensajes. Las calles están colapsadas, la alarma esta mañana nos hizo sentir esta incertidumbre”, reveló, añadiendo que “estaciones de metro pueden servir como búnkeres”.

El medio español RTVE aseguró por su parte que el bombardeo se inició de manera simultánea contra varias localidades, desde Járkov y la región del Donbás (este), hasta el puerto de Odesa, en el Mar Negro (sur), incluyendo Kiev, la capital de Ucrania.

Muchos de los habitantes se en ocultado con sus maletas bajo las instalaciones del metro subterráneo que no está en funcionamiento. Actualmente salir de esa zona no es nada fácil porque las fuerzas militares no están permitiendo el libre movimiento.

