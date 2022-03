El periodista chileno Jorge Said realizaba un despacho en vivo desde Kiev (Ucrania) para el programa Tu Día de Canal 13 cuando de repente se cruzó con un grupo de militares ucranianos y vivió un tenso momento que incluyó órdenes que no entendió y un disparo, que alertó a todos en el set.

El periodista mostraba imágenes de la ciudad vacía, explicaba que existe un ambiente tenso donde se habla de francotiradores y se sospecha de todos, hasta que anunció que “vienen los militares de nuevo y ahora vienen muy agresivos”.

Luego de recibir una instrucciones en ucraniano pidió a sus compañeros en el set que lo esperen un momento. “Están apuntándome”, se excusó.

“Para allá”, dijo y se dio vuelta. Quiso empezar el enlace nuevamente y se escucha un balazo. La transmisión se corta y en el set del programa los conductores muestras preocupación, pero aseguraron que Said se encontraba bien.

El momento en que Jorge Said se encuentra con militares Ucranianos y estos piden que se retire del lugar lanzando un disparo al aire justo cuando les da la espalda. qué momento…😮‍💨 #TuDia13 @canal13 pic.twitter.com/crbcCClJK9 — Esteban Nahuelán Godoy (@esganago) March 2, 2022

Nerviosos con los periodistas

Más tarde, el mismo Said declaró que estaba bien, que la tensión con los periodistas aumentó de un día para otro debido a la sospecha de que hay espías en Ucrania.

“Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con gps o algo así”, dijo según BioBio Chile.

Sobre el disparo dijo que este fue al aire a modo de advertencia.

“Seguramente yo no entendí la instrucción (que le estaban dando). Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, expresó.

Finalmente, explicó que los militares se le acercaron, vieron su pasaporte americano y todo cambió inmediatamente porque “es el aliado acá, eso cambia todo”.

