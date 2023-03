Estados Unidos prohibió esta semana a sus funcionarios públicos usar TikTok tras los continuos enfrentamientos con China. Andrés Chaves, columnista de Perú21, analiza este veto.





¿Prohibir el uso de TikTok a los funcionarios públicos estadounidenses es un signo de alta tensión con China?

Estas tensiones vienen escalando hace varios meses y TikTok termina siendo la punta del iceberg de lo que arrastran China y EE.UU.

¿Cuáles son las razones?

Encontramos a Taiwán, que se identifica como un país independiente, pero que China reconoce como una provincia, mientras que el resto del mundo acepta tímidamente que es un país; sin embargo, no lo dice abiertamente. Luego, la pandemia desnudó la dependencia de las economías avanzadas por los microchips. Prácticamente la gran mayoría se producen en China y estos controlan celulares, computadores, satélites y armas. Entonces, esta “guerra fría” por controlar los microchips aumentó las tensiones. También están los globos en el cielo, que al parecer, serían aparatos de espionaje tanto chinos como de EE.UU. TikTok es como la cereza del pastel.





¿Qué impacto puede causar la medida?

En realidad, es bastante simbólico porque no creo que a muchos funcionarios públicos les afecte no poder usar TikTok. El tema va como una señal más dura de EE.UU. contra China. También cabe el argumento de por qué Instagram no puede operar libremente en China y sí TikTok en Estados Unidos.





EE.UU. argumenta que China hace espionaje a través de TikTok.

No se puede afirmar fehacientemente que China espía a través de sus consumidores, pero se acepta tácitamente que si operas en China tienes que tener una cercanía con el partido comunista. Si bien TikTok es una transnacional, la casa matriz está en China. No es jalado de los pelos asumir que hay una cercanía. Sin embargo, eso no significa que nos están espiando a todos.