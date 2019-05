Militares retirados amenazan al Gobierno de Guatemala: "Sabemos hacer bombas"

Guatemala. Integrantes de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa de Guatemala mantuvieron este lunes una reunión en el Congreso para negociar el pago de una indemnización por su trabajo durante el conflicto armado interno, pero después de no llegar a consensos amenazaron al Gobierno.

Uno de los representantes de este grupo de militares retirados, Francisco Calmo, le envió un mensaje al ministro de Interior, Enrique Degenhart, después del encuentro con los diputados y aseguró que los "soldados de tropa lucharon en la montaña derramando sangre" y "peleando contra el traidor enemigo, que era la guerrilla".

"Los soldados tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el Ejército y no le vamos a temer a sus policías y no le vamos a temer a nadie que usted nos mande", aseguró el militar, quien agregó que si les toca morir "como morimos en la montaña, moriremos en las calles peleando por nuestros derechos".

En esta reunión participaron, entre otros, el quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas; el vicepresidente de la Comisión de Finanzas Públicas, Rudy Castañeda, y otros funcionarios para dar seguimiento al planteamiento que los militares lanzaron la semana pasada, cuando solicitaron 85,000 quetzales para cada integrante (unos US$10,500).

El representante de los militares, quien reconoció que quedaron para un próximo encuentro el próximo 28 de mayo, dijo que se van "decepcionados" por la falta de acuerdos y explicó que los funcionarios "no quieren dar una luz directa" a sus peticiones.

Los militares, que este lunes bloquearon durante horas diferentes puntos del país, han vuelto a amenazar con paralizar el país y no permitir la celebración de las elecciones generales el próximo 16 de junio. "Si para el 28 no tenemos solución, no habrá votaciones y no habrá nuevo presidente hasta que cumplan nuestras peticiones", afirmaron.

Por su parte, el diputado Aníbal Rojas, quien convocó a la reunión, indicó que fue productivo el encuentro porque se instalará una mesa de diálogo para negociar y analizar sus peticiones.

Según había contado a Efe la semana pasada el abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), en los Acuerdos de Paz "no" figura un "resarcimiento" para los militares y que tampoco "procedería", pues ellos deberían tramitar, en tal caso, una "indemnización" ante el Ministerio de la Defensa por "el trabajo realizado".

Pero en ningún caso una "reparación" porque no sufrieron "un daño", aunque admitió que con este Congreso, "manejado por militares, todo puede pasar".

El próximo 16 de junio, más de 8.1 millones de guatemaltecos elegirán al futuro binomio presidencial, además de 160 diputados nacionales y distritales y 20 congresistas del Parlamento Centroamericano, además de 340 alcaldes.

Fuente: EFE