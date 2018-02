Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala, es arrestado por estar implicado en caso de corrupción [FOTOS] Juan Alberto Fuentes, ex ministro de Finanzas y presidente directivo de Oxfam Internacional, el grupo británico de ayuda humanitaria salpicado por un reciente escándalo por supuesta mala conducta sexual, también fue detenido junto al ex mandatario.

- / - El ex presidente de Guatemala Álvaro Colom fue arrestado junto con nueve ex ministros de su gobierno por su supuesta implicación en un caso de corrupción en el transporte público. (AFP) - / - "Una de las diez personas detenidas en uno de los operativos de hoy es el ex presidente de la República Álvaro Colom", dijo a la radio local Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía anticorrupción del Ministerio Público. (AFP) - / - "Para nosotros todo es legal, pero esperemos qué es lo que el juez dice", dijo Colom, de 66 años, a su llegada a tribunales. (AFP) - / - Juan Alberto Fuentes, ex ministro de Finanzas y presidente directivo de Oxfam Internacional, el grupo británico de ayuda humanitaria, también fue detenido. (Captura) - / - El caso Transurbano investiga la compra de vehículos para transporte público durante el gobierno de Colom entre 2008 y 2012. (Prensa Libre: Hemeroteca PL) - / -