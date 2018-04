¿Quién es ‘Guacho’, el disidente de las FARC que secuestró y asesinó a tres periodistas ecuatorianos? 

La tarde de este viernes Lenín Moreno , presidente de Ecuador, confirmó la muerte de los tres periodistas del diario El Comercio a manos de un grupo de disidentes de las FARC , liderados por ‘Guacho’, que hace más de dos semanas los habían secuestrado.

¿Pero quien es este sujeto? Su nombre es Walter Patricio Arizala Vernaza, tiene 27 años, y desde los 15 militó en las FARC. Hoy es el delincuente más buscado en la frontera entre Colombia y Ecuador e incluso el gobierno ecuatoriano ofrece US$100 mil por información sobre su paradero.

‘Guacho’ tiene nacionalidad ecuatoriana y dentro de las FARC, formó parte del Frente 29, que apoyaba al bloque Sur de la guerrilla, y la columna móvil ‘Daniel Aldana’. Sin embargo, tras las negociaciones de paz, decidió retirarse y formar su propio grupo armado denominado ‘Oliver Sinisterra’.

Opera en el área de los ríos Mira y Mataj, en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, que según un informe de la ONU es el territorio colombiano con más cultivos de coca. ‘Guacho’ generaba rentas semanales de US$25 millones de dólares.

Su nombre empezó a sonar con fuerza a finales del 2017, pero tomó mayor notoriedad recién en enero de este año, luego de un atentado terrorista en Ecuador contra al comando policial de la ciudad de San Lorenzo, en donde explotó un coche bomba que dejó 28 heridos.

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró entonces que el atentado fue una respuesta a los intentos del Gobierno por frenar el narcotráfico en la zona y que "fue un acto terrorista, ligado a bandas narcotraficantes que han sido golpeadas por el Estado ecuatoriano".

‘Guacho’ busca a sangre y fuego el control de los cultivos de coca, los laboratorios y las rutas de envío de droga en territorio colombiano. Para cumplir sus objetivos no se mide y en lo que va del año ha perpetrado cinco ataques con explosivos en Ecuador.

JUAN MANUEL SANTOS: “LOS CRIMINALES SIEMPRE CAEN”

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció sobre el asesinato de los periodistas ecuatorianos y lo calificó como un hecho deplorable. Además, indicó que la colaboración entre las autoridades colombianas y ecuatorianas permitirá la captura de ‘Guacho’.

“(Quiero) condenar este hecho deplorable: el asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos (…) He estado en permanente comunicación con el presidente (de Ecuador) Lenín Moreno. Le he edicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo, toda la solidaridad y la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia”, dijo.

“El alias ‘Guacho’ es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solamente colaborando con las fuerzas armadas ecuatorianas podemos poner a buen recaudo a este criminal (…) Lo que quiero decirles es que cuando hay colaboración entre las autoridades, los criminales siempre caen, como caerá este individuo”, agregó el mandatario colombiano.