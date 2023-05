Un hombre de Minnesota, Estados Unidos, quien es famoso por sus inusuales vehículos, presentó su última creación: una motocicleta propulsada nada más y nada menos que por cerveza. Esta pronto será probada en una pista de carrera con el fin de comprobar sus virtudes.

Ky Michaelson, que tiene en su lista inventos como un inodoro propulsado por un cohete o una cafetera a reacción, aseguró que este vehículo se creó en su garaje en su hogar con un barril de 52 litros con una espiral calentadora en lugar de un motor de gas.

La bobina de la moto calienta la cerveza a 300 grados, que luego se convierte en vapor sobrecalentado en las boquillas que impulsan la moto hacia delante. En un video, muestran cómo es el funcionamiento de este vehículo detalladamente.

“El precio del combustible está subiendo. Yo no bebo. No soy bebedor, así que no se me ocurre nada mejor que utilizarla como combustible”, declaró Michaelson en una entrevista televisiva sobre la motocicleta.

Según su creador, esta moto puede alcanzar velocidades de hasta 240 km/h y espera llevarla a una pista de dragsters para probar sus capacidades. La moto podría adaptarse a funcionar con casi cualquier bebida, señala Michaelson.

“Podría ser cualquier tipo de líquido. Podría ser Red Bull. Podría ser café. Podría ser cualquier cosa. Pero cerveza. ¿Por qué no?”, dijo Buddy.

