Conductores en EE.UU. terminan atrapados tras seguir desvío de Google Maps

Denver. La tecnología no siempre es perfecta. Un grupo de unos 100 conductores de Colorado en Estados Unidos manifestaron que Google Maps los llevó a un campo sin salida tras ofrecerles una alternativa para evitar un embotellamiento.

Según CNN, los conductores quisieron evitar un accidente en Peña Bouleverd, una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Denver, pero lamentablemente terminaron el domingo pasado en una zona difícil de transitar.

El camino que marcaba Google Maps era el incorrecto. El desvío los llevó hasta una zona llena de lodo tras varios días de intensas lluvias. Inclusive, los vehículos se resbalaron y sufrieron algunos inconvenientes en el trayecto.

Los conductores declararon que algunos no lograron ni siquiera atravesar el lodo y otros 100 quedaron en medio de este campo sin salida.

" Pensé que ‘quizás hay un desvío’ y lo busqué en Google Maps, y me dio un desvío que se demoraba la mitad del tiempo", aseguró Connie Monsees, que iba a recoger a su esposo al aeropuerto.

" Fueron 43 minutos inicialmente, y en lugar de eso iban a ser 23, así que tomé la salida y me dirigí a donde me dijeron. Había un montón de otros autos que bajaban [el camino de tierra] también, así que dije: ‘Supongo que está bien’. No estaba bien", agregó.

— La respuesta de Google —

Google emitió un comunicado y dijo que la zona no estaba marcada como privada. "Tomamos en cuenta muchos factores al determinar las rutas de conducción, incluido el tamaño de la carretera y lo directo de la ruta".

Además, la compañía estadounidense indicó que es muy probable que se presenten imprevistos que compliquen la ruta señalada inicialmente.

" Alentamos a todos los conductores a que sigan las leyes locales, permanezcan atentos y utilicen su mejor juicio mientras conducen", finalizó.