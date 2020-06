En los últimos días, las redes sociales se han inundado con el nombre de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense condenado por tráfico de menores y abuso sistemático. En agosto de 2019, el financiero norteamericano fue hallado muerto en su celda y el caso dejó de hacer eco.

Ahora, el pederasta está nuevamente en boca de todos luego de que el grupo de hackers Anonymous hiciera pública los nombres de su agenda llamada la ‘lista negra’. Además, hace poco, Netflix estrenó un documental que detalla los crímenes de Epstein.

En dicha producción, se detalla que el millonario contaba con varias propiedades lujosas alrededor del mundo, las cuales usaba para perpetrar sus abusos a menores.

Epstein tenía ostentosas propiedades en las Islas Vírgenes, Nuevo México, Palm Beach, Nueva York y París.

A través de Google Maps te mostraremos cómo luce la residencia del degenerado en Palm Beach, donde cometió cientos de abusos a menores.

ACÁ PODRÁS VER CÓMO LUCE POR FUERA LA EXVIVIENDA DE EPSTEIN

¿QUÉ PASÓ CON LA CASA DE PALM BEACH?

El documental de Netflix ‘Jeffrey Epstein: Filthy Rich’ ( Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, de Netflix) muestra imágenes de la intervención de la Policía a la casa en West Palm Beach.

La grabación muestra numerosas pinturas y fotografías de niñas menores de edad colgadas en las paredes de la mansión. Además, lo más perturbador, se registraron las habitaciones de masajes donde presuntamente abusó de las menores. Las características eran las mismas que habían mencionado las víctimas en sus testimonios.

(Netflix)

Con la muerte de Epstein ¿Qué pasó con la casa? Según el Palm Beach Post, la mansión está ubicada en El Brillo Way en West Palm Beach y está valorada en $ 12.5 millones.

La mansión de 8000 pies cuadrados se encuentra en dos acres, y está rodeada de otras propiedades multimillonarias. La casa está a menos de 2 millas del complejo Mar-A-Lago de Trump.

Sin embargo, la residencia no era propiedad directa de Epstein. En 2011, se puso bajo la propiedad de su compañía con sede en las Islas Vírgenes de EE. UU., Laurel Inc, y la escritura no ha cambiado desde entonces.

Todo hace indicar que la mansión de Epstein en Florida permanece desocupada.

VIDEO RECOMENDADO: Este es el tráiler de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, de Netflix

Este es el tráiler de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, de Netflix

TE PUEDE INTERESAR: