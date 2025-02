Google elimina el mes del Orgullo LGTB+ y otras efemérides

Google, una de las empresas de tecnología más grande del mundo, ha eliminado de su famosa aplicación Google Calendar la celebraciones por fechas como el 'Mes del Orgullo' o el 'Mes de la Historia Negra'.

PUBLICIDAD

Esta medida se da en medio de los cambios implementados por diversas empresas tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien ha mantenido una postura crítica hacia temas de diversidad sexual.

Un portavoz de Google informó a CNBC el 7 de febrero que ya no se marcará el inicio de celebraciones culturales debido a que "mantener cientos de momentos de forma manual y consistente a nivel mundial no era escalable ni sostenible". No obstante, señaló que estos cambios se empezaron a aplicar a mediados de 2024.

Asimismo, tampoco figura el 'Mes de los Pueblos Indígenas', el 'Mes de la Herencia Hispana', ni el 'Día del Recuerdo del Holocausto'.

Google aseguró a Associated Prees que bajo el anterior sistema de conmemoraciones se presentaron frecuentes solicitudes por parte de diferentes países y comunidades. Ante ello, la empresa tecnológica decidió que en Google Calendar solo figuren festivos y las celebraciones nacionales que figuran en Time and Date AS, un servicio de Datos de Noruega que Google ha utilizado desde hace una década.

PUBLICIDAD

No obstante, la compañía informó que cada usuario tiene la opción de agregar manualmente las fechas que consideren conmemorativas en sus respectivos calendarios de Google.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO