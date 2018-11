Google cambia sus políticas sobre acoso sexual tras protestas de empleados

Google indicó que introducirá cambios en la forma en que gestiona las quejas por acoso sexual, una semana después de que miles de sus trabajadores en todo el mundo abandonen sus puestos de trabajo para protestar por su respuesta en estos casos.

El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, anunció un detallado y exhaustivo plan de acción, que incluye que el arbitraje sea una opción para acusaciones individuales de acoso y agresión sexual.

"Más adelante aportaremos más transparencia sobre cómo manejamos las preocupaciones", dijo Pichai en una nota dirigida a sus empleados.

Asimismo, afirmó que Google dará más detalles de sus investigaciones sobre acoso sexual y sus conclusiones, así como la mejora de los procesos para gestionar estas preocupaciones, incluida la posibilidad de que sus empleados estén asesorados a profundidad.

Google dijo que los empleados deberán someterse ahora a un curso sobre acoso sexual anualmente, en lugar de la exigencia actual cada dos años.

"Actualizaremos y ampliaremos nuestro entrenamiento obligatorio sobre acoso sexual", señaló Pichai. La compañía indicó también que hará públicas sus políticas sobre acoso, discriminación y represalias.



Las protestas de este mes en Google tuvieron lugar después de que el diario The New York Times reportó que la firma entregó en 2014 por su salida US$ 90 millones al entonces vicepresidente, Andy Rubin, tras ser acusado de acoso sexual.

