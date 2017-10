Gobierno español lanza ultimátum a Puigdemont para que renuncie a independencia "Quiero pedirle al señor Puigdemont que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta, que no lleve a cabo ninguna declaración unilateral de independencia", dijo el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

Carles Puigdemont, presidente regional de Cataluña (AFP).