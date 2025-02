Giro dramático: Hamas anuncia que devolverá “los cuerpos” de Shiri Bibas y sus pequeños hijos, Ariel y Kfir

El martes, aproximadamente a las 11 am, hora de Perú, portavoces de la agrupación terrorista palestina, Hamas, anunció que el jueves devolverá a Israel “los cuerpos” de cuatro rehenes, entre ellos los de Ariel y Kfir Bibas, y de su madre Shiri. Los pequeños tenían 4 años y 9 meses respectivamente y se convirtieron en símbolo mundial del horror ocurrido el 7 de octubre del 2023.

La esperanza de su retorno con vida se mantuvo en estos más de 500 días desde el secuestro, pese a que enero del 2024 Hamas difundió un video donde se ve al padre de pequeños, Yarden, anunciar la muerte de su familia en un bombardeo israelí y donde responsabiliza al Primer Ministro Benjamín Netanyahu del hecho.

Yarden fue liberado el 1 de febrero pasado en medio de un silencio por parte de Hamas sobre la suerte de sus hijos, lo que aumentó las dudas sobre si estarían vivos a no.

The Jerusalem Post, en su página web, cita a la familia Bibas señalando que están al tanto de los informes de que Shiri y los pequeños estarán entre los cuatro cuerpos de rehenes que serán devueltos el jueves, pero que hasta que no tengan confirmación oficial, “el viaje no ha terminado”.

Imagen Padres de Shiri Bibas

Hamas anunció también que liberarán el sábado 22 a 6 rehenes vivos: Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed y Avera Mengistu.

Lo cierto es que la historia de Shiri, Ariel y Kfir conmovió al mundo. Sus muertes, de ser finalmente confirmadas este jueves, sin duda será un punto de quiebre en la ya dramática guerra contra el terror de Hamas.

