Gino Guerrero tras denuncia por violación: 'Ella me besó y no aparentaba tener 15 años'

Gino Guerrero habló por primera vez sobre la grave denuncia que se le imputa por presunta violación sexual a una quinceañera en Paraguay . En conversación con el programa ' Beto A Saber', el ex delantero de UTC dio detalles sobre la polémica situación que involucra a su persona.

El todavía jugador del Guaraní reveló que la adolescente lo interceptó saliendo del baño y lo besó. Además, intentó excusarse asegurando que no aparentaba ser menor de edad.

"Ella se me viene hacía mí para besarme. Me besa y uno no es de fierro. Tú la vez y es una chica que no parece de 15 años, parece de 18 o 20 años", manifestó el artillero nacional.

Guerrero se mostró seguro de poder limpiar su nombre y espera que la justicia paraguaya pueda resolver el tema lo más rápido posible, pues de comprobarse la denuncia, el atacante podría pasar hasta 5 años tras las rejas.

El programa del periodista Beto Ortiz reveló imágenes exclusivas de las cámaras de seguridad donde habría ocurrido la violación, las cuales beneficiarían al futbolista, pues muestra a ambos encontrándose y saliendo sin mayor reparo del baño.