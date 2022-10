El jueves por la noche se registraron fuertes disturbios al inicio del duelo entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, que ocasionó la muerte de una persona, pero también varios sucesos de violencia, como el grabado por un camarógrafo que fue atacado por un policía.

El camarógrafo Fernando Rivero, del canal TyC Sports, grabó el preciso momento en que un policía le dispara balas de goma, sin advertencia previa ni motivo aparente.

“Todavía estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber. Ahora yo mirando las imágenes, yo estaba cerca de los caballos y cuando le empiezan a tirar piedras a la Policía, yo me corro para resguardarme de las piedras, me pongo en un árbol. Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando”, contó Rivero a TyC Sports.

El camarógrafo contó que fueron en total tres impactos de bala de goma los que recibió en la zona de la ingle. “Cuando siento el dolor y el ardor me miré el pantalón para ver si tenía un agujero. Tenía las marcas de los balazos”, recordó.

El partido fue suspendido a los 9 minutos del primer tiempo por los disturbios ocurridos fuera del estadio Carmelo Zerillo, en La Plata, unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Se confirmó una muerte.

“Confirmo que hay una persona muerta. Esta persona fallece de un paro cardíaco”, dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Autoridades del hospital San Martín de La Plata confirmaron el fallecimiento de César Regueiro, de 57 años, a causa de un paro cardiorespiratorio mientras era trasladado desde el estadio de Gimnasia al centro asistencial.

Además, decenas de espectadores debieron ser derivados a hospitales por el efecto de los gases, según reportaron medios locales.

Los incidentes comenzaron por cruces violentos en las afueras del estadio, cuando la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a hinchas que pugnaban por entrar a un estadio ya abarrotado.

