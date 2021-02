Christina Ozturk, rusa de 23 años, y su esposo Galip Ozturk, empresario de 56, disfrutan tanto de la vida familiar, que los once hijos que tienen no son suficientes, pues su idea es convertirse en la familia más numerosa y no escatimarían en gastar hasta un millón de dólares en vientres de alquiler para conseguir su sueño.

“En este momento, tengo 11 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a finales del mes pasado”, dijo Christina al medio Newsflash. “Yo misma di a luz a mi hija mayor, Vika, hace seis años. El resto de los niños son genéticamente de mi esposo y míos, pero fueron cargados por vientres de alquiler”, detalló.

La pareja no ha pensado en un número final de hijos, aunque en sus redes sociales lanzaron aleatoriamente querer llegar a los 105. “No sé cuántos serán eventualmente, pero ciertamente no planeamos detenernos en 11”, señaló Christina. “Simplemente no estamos listos para hablar sobre el número final. Todo tiene su tiempo”, añadió.

La familia vive en la ciudad costera de Batumi en Georgia, donde es legal utilizar madres sustitutas durante el embarazo, cada una de las cuales cuesta alrededor de 9.700 dólares.

Siendo que Galip es un magnate de las propiedades y el transporte originario de Turquía, no consideran que el dinero sea un problema a la hora de pensar en cumplir sus sueños, pues si la joven rusa quiere alcanzar su meta para cuando tenga 30 años, deberá tener 12 hijos cada año durante los próximos siete años.

La pareja vive en Batumi, ciudad costera de Georgia, donde la práctica del vientre de alquiler no está prohibida. La asesoría y el papeleo legal son esenciales para las madres sustitutas, que llevan a los bebés que son genéticamente los hijos biológicos de Christina y Galip.

“La clínica de Batumi nos elige a las madres sustitutas y asume toda la responsabilidad del proceso”, explicó Christina. “No conocemos personalmente a las madres sustitutas ni tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, precisó.

