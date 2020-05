“No puedo respirar”. Estas palabras dijo George Floyd el pasado 25 de mayo cuando fue detenido por miembros del Departamento de Policía de Mineápolis. Los agentes habían acudido al llamado de ayuda de auxilio por un presunto caso de falsificación en que habría estado involucrado Floyd, quien se hallaba en su camioneta. En los últimos minutos de vida, Floyd fue grabado siendo víctima de la policía. Uno de ellos, lo ahorcaba con su rodilla mientras se encontraba derribado en el suelo. “No puedo respirar”, repetía momentos antes de desvanecer y fallecer en un hospital.

La muerte de George Floyd ha despertado la ira en EE.UU. por tratarse de un nuevo acto de abuso y discriminación racial de la Policía contra la comunidad afroamericana. El hecho ha provocado enfrentamientos entre protestantes y la Policía. También saqueos e incendios en varias ciudadades del país. Todos exigen justicia para que este tipo de actos no se repitan.

Un manifestante rompe cristales el viernes 29 de mayo de 2020 en la sede de la cadena CNN en Atlanta, en una muestra de indignación por la muerte de George Floyd (Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution vía AP).

¿Quién era el “Gigante Noble”?

George Floyd tenía 46 años. Nació en Carolina del Norte y se mudó a Houston (Texas) con su familia cuando era muy joven. Sus amigos de colegio, como Donnell Cooper lo recuerdan como un “atleta talentoso” en deportes en Football americano y basketball. Por su gran tamaño lo llamaban “Gran Floyd” o “El Gigante Noble”. No acabó la escuela. Empero, formó una banda de hip hop llamada The Screwed Up Click.

En Houston tuvo una hija con Roxie Washington, quien asegura que fue un buen padre cuando ambos criaban a su hija.

En 2007, Floyd fue sentenciado a 5 años de cárcel por robo armado. Salió de prisión en 2009 tras cerrar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. Desde entonces, buscaba trabajo en Houston pero sus antecedentes penales lo complicaban. Por ello, hace unos años, se mudó a Mineápolis. Su amigo, Christopher Harris, señaló al portal Sky News, que buscaba darle un nuevo rumbo su vida.

En Mineápolis George Floyd consiguió dos trabajos. Uno conduciendo camiones y y otro como agente de seguridad en un restaurante latino, Conga Latin Bistro. Uno de los clientes, Jessi Zendejas, expresó en su cuenta de Facebook que era muy risueño con sus amigos. “Amaba ser abrazado por sus compañeros. Se molestaba si no se detenían a saludarle”, escribió.

¿QUÉ PASÓ CON FLOYD?

El 25 de mayo pasado, a las 8 p.m., la Policía acudió al llamado de auxilio de la bodega Cup Food. El dueño de esta bodega, Mike Abumayaleh, recuerda a George Floyd como un cliente frecuente y amigable. Ese día no atendió. En su reemplazo estaba un adolescente que siguiendo el protocolo reportó que un hombre quería pagar con un billete falso de US$20 un paquete de cigarrillos que no quería devolver.

“No quiere hacer eso. Parece estar ebrio y no estar bajo control”, declaraba el joven en su llamada al 911.

A las 8:08 p.m., llegó la policía y hallaron a Floyd estacionado cerca a la bodega. Al llegar, el oficial Thomas Lane sacó su arma y pidió que mostraba sus manos. Hasta ahora, la Fiscalía no se explica qué llevó a que el agente saque su arma.

Según la Policía, George Floyd se resistió a que lo esposen. Pero pese a hacerlo, Floyd continuó cuestionando la medida. Las autoridades le dijeron que se encontraba fuera de su domicilio durante toque de queda. En ese momento, intentaron detenerlo y subirlo a la patrulla, empero, se resistió.

A las 8:14 p.m., la negativa de Floyd a ingresar al vehículo continuaba. “Soy claustrofóbico”, gritaba. Fue entonces que a las 8:19 llegaron refuerzos, entre ellos el oficial Derek Chauvin.

Chauvin y los demás forcejearon con George Floyd y provocó que cayeron al suelo, boca abajo. Otros tres policías se echaron sobre él mientras se encontraba ya esposado. Fue en ese momento en que Chauvin colocó su rodilla para presionar el cuello de George Floyd contra el suelo.

El policía Derek Chauvin coloca su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante su detención en Minneapolis, Estados Unidos. El hombre murió bajo custodia. (AFP / Facebook/Darnella Frazier).

El hecho fue captado por varios transeúntes que grabaron la agresión contra Floyd con sus celulares y lo compartieron en redes sociales.

“No puedo respirar”, repetía Floyd. Pedía “por favor” que lo suelten y llamaba a su madre desesperadamente.

Tras 8 minutos y 46 segundos, Derek Chauvin mantuvo presionando con todo su peso el cuello de George Floyd hasta que perdió el conocimiento. Momentos después estaba inerte en el suelo y fue llevado en ambulancia hacia el hospital, donde fue declarado muerto minutos después. Tras estos hechos, Derek Chauvin ha sido arrestado y ha sido acusado de asesinato.

La muerte de George Floyd ha movilizado al mundo.

