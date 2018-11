“Soy marica y así elijo nombrarme”. Con esta frase, en el día de la 27° Marcha del Orgullo Gay, el diputado argentino Leonardo Grosso habló por primera vez de su sexualidad.

Con la finalidad de dar muestras de la importancia de frenar la homofobia, el argentino escribió: "El orgullo es una respuesta política". El dirigente del Movimiento Evita explicó por qué decidió revelar su homosexualidad. “Quizás porque ahora la marea feminista y disidente vuelve a poner todo en jaque. Quizás ahora, acá, con ellas no me siento más una minoría. Las pibas siguen abriendo caminos, como antes lo hicieron otros. Quizás estoy harto de la doble vara de la política, de la hipocresía como regla. Quizás porque creo que lo que hago, lo que pienso y lo que digo, no cambia en nada según a quien amo, o sí, y en el mejor de los sentidos”, escribió.

Grosso llegó a la Cámara de Diputados en 2011 con apenas 27 años, informa Clarín. En 2015, como representante de la provincia de Buenos Aires, logró renovar su mandato, que vence en 2019. Actualmente integra el bloque Peronismo para la Victoria.