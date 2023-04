Una compañía australiana llamada Wow quiso innovar en el marcado gastronómico y lazo la propuesta de un platillo que consiste en albóndigas hechas con carne de mamut . Esto fue posible a partir de que cultivaran la carne de este animal extinto, además apunta a ser una gran alternativa para aquellas personas vegetarianas que deseen probar algo fuera de lo común.

La carne cultivada en laboratorio, apunta a ser una opción viable para el futuro. Son muchas las compañías que ya la han producido, pero hasta ahora nadie la había creado a partir de un animal extinto, como el mamut.

Este restaurante, no contento con duplicar la carne del mamut, se atrevió a hacer albóndigas con este insumo. Por el momento aún se están realizando pruebas para ver su efecto en el estómago humano, pero si resulta todo un éxito, lo seguirán haciendo con otros animales exóticos sin la necesidad de dañarlos.

Por otro lado, la empresa australiana no escogió por casualidad al mamut, ya que estos animales fueron víctimas del cambio climático en su tiempo y se extinguieron debido a que no pudieron adaptarse. El suyo es un ejemplo de lo que puede pasar en la actualidad si no buscamos nuevas fuentes de alimentación. Ahí entra en juego la carne cultivada, por eso han decidido hacer esta interesante combinación.





Carne cultivada en laboratorios

Esta ida puede sonar descabellada y loca; si embargo, en un futuro podría ser más común de lo que se piensa. Esta es obtenida en un laboratorio a partir de células musculares extraídas del animal en cuestión. Por lo tanto, no hace falta sacrificar al animal, basta con una biopsia.

Si se habla de animales extintos, hay una gran variedad de estos que se han conservado a lo largo de los años siendo el caso del mamut, aunque se deben hacer algunas modificaciones. Concretamente, lo que hicieron estos científicos fue extraer la secuencia de ADN de una proteína muscular de este animal extinto.

Por ello, una vez que la tuvieron, podían cocinar cualquier cosa con ella. En este caso eligieron albóndigas, pero podría haber sido otro plato.