ACTUALIZACIÓN:

La Marina de México señaló que no que existe ninguna niña con el nombre de Frida Sofía en el Colegio Enrique Rébsamen

NOTA ORIGINAL

Frida Sofía es tendencia en Twitter y todo el mundo habla de ella. ¿Ya la sacaron de los escombros de su escuela? ¿Cuántos años tiene? ¿Quiénes son sus padres? El diario El Universal de México fue el primero en darle nombre a la escolar que bajo los escombros de su escuela había dado señales de vida.

La atención está puesta en el Colegio Enrique Rébsamen (Coapa), donde la pregunta es: ¿Por qué tardan tanto en salvar a Frida Sofía? Los rescatistas afirman que la niña ha declarado que está con tres compañeros.

“Sabemos de una niña que nos consta que está viva, y ella nos hace ver que tiene cerca de otros niños con vida, pero a nosotros no nos consta la cantidad”, dijo el almirante José Luis Vergara, oficial a cargo de las labores, quien admitió recién que quizás hay una confusión con los nombres. Quizás la niña que pide agua, habla de sus compañeros, recibe oxígeno y dice que está cansada tiene otro nombre. Quizás.

Según las autoridades, en el Colegio Enrique Rébsamen hay 326 alumnos. De estos, dos se llaman Frida y cuatro Sofía. Y estas seis escolares durmieron en su casa, están con sus padres.

La cuenta de Twitter de Azteca Noticias publicó un video en el que la periodista Hannia Nobel señaló que tras la verificación de las listas de estudiantes registrados en la escuela, no se encontró ninguna niña que respondiera al nombre de Frida Sofía.

"En la tarde los socorristas dieron el parte a la marina armada, de otra chica, una jovencita de alrededor de 13 años, al parecer de la secundaria, bueno, este socorrista dijo: 'nos dio su nombre y responde al nombre de Frida Sofía', se creó una tendencia, una esperanza, de ilusión de que iban a rescatar a esta niña que estaba en este edificio", dijo la periodista. Y agregó: "El nombre de Frida Sofía lo hemos buscado en las listas de los alumnos de esta escuela... y no existe, no está como alumna, no está con los niños rescatados, tampoco está en la lista de personas que han perdido la vida. El asunto es que Frida Sofía no existe, las Fridas y las Sofías, que son nombres independientes, están en casa y están a salvo", sentenció.

A Frida Sofía le pidieron que moviera una mano y movió a todo un país.#FuerzaMéxicopic.twitter.com/S3o1RmkkPE — ALEXANDER RIVERA (@RiveraDentPlaza) 21 de septiembre de 2017

Mientras la televisión se aferra al nombre de Frida Sofía, las dudas crecen, pero las esperanzas también. Los rescatistas siguen en el lugar.

Plumas Libres, un medio independiente, escribe sobre el tema: "La reportera de Televisa Danielle Dithurbide se convirtió en la principal conductora de este reality, que por momentos recordaba a La Rosa de Guadalupe y en otros traía a la memoria escenas de los sismos de 1985 y de la nada sutil manipulación emocional de los televidentes para olvidarse de los otros damnificados y de las otras aristas de la tragedia".

La reportera se ha defendido ante los comentarios que cuestionan su extraordinaria cobertura.

Les hemos transmitido por 16 horas el rescate de Frída ¿cómo puede ser, que caigan en la información de un charlatan? — Danielle Dithurbide (@daniellemx_) 21 de septiembre de 2017

Una niña, continúa con vida en los escombros según los mismos reportes térmicos y auditivos de los rescatistas. No se llama Frída Sofia. — Danielle Dithurbide (@daniellemx_) 21 de septiembre de 2017

Las autoridades no han dejado de trabajar y de mencionar el nombre de la niña. Por ahora, Frida Sofía sigue siendo una esperanza.