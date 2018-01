Francisco Tudela: "Guerra contra el islam va a durar todo el siglo"

Varios acontecimientos en el mundo han acaparado las portadas en los últimos días. El ex canciller Francisco Tudela comenta cada uno de ellos y explica el escenario actual.

En la noche del domingo en EE.UU., se produjo un tiroteo que dejó al menos 59 muertos. ¿Cómo frenar esto?

Esto no se da solo en EE.UU. Está el atentado de Niza, Berlín, Londres. Todos revelan una nueva estrategia terrorista que comenzó con el derribo de las Torres Gemelas. Son suicidas los que ejecutan estos actos, no es como el terrorismo de 1960, 1970. En esa época, los mismos miembros de la organización eran los que hacían los actos terroristas. Hoy se tienen topos, terroristas escondidos, sin identidad, hasta el día del atentado. Estamos en un estado de emergencia global en el que cualquier nación, cualquier ciudadano, puede ser víctima de un atentado. El terrorismo ya no es focalizado, no tiene fronteras.

¿Cuál debe ser la reacción?

Fortalecer los mecanismos globales contra el terrorismo y, probablemente, levantar una división especial de Interpol que monitoree y vea quiénes cruzan las fronteras. El problema es que quienes hacen los atentados tienen la nacionalidad del país del ataque.

¿No hay manera de predecir o adelantarse a los atentados?

No hay manera.

¿Ni con inteligencia policial?

No, porque son “agentes dormidos”, en lenguaje de inteligencia. Nadie sabe que existen hasta el momento en el que actúan.

¿Cómo eligen estos terroristas del Estado Islámico (EI) el país de su próximo objetivo?

Son terroristas y quieren imponer el terror, porque eso hace que nosotros estemos conversando ahora, que estén ellos en los periódicos y en la red. Este atentado, el de Las Vegas, es el más mortífero en la historia de EE.UU., sin contar el de las Torres Gemelas. Ahora, si esta persona, la que hizo el atentado, está realmente ligada al EI, tendrá que determinarse en estos días.

En las últimas horas también se produjo un incidente en Marsella. Un hombre mató con un cuchillo a dos mujeres y, antes de ser abatido, gritaba “Alá es grande”.

Es exactamente lo mismo. Es una nueva forma de terrorismo. Usted está caminando por la calle y lo matan. O sea, ya el blanco no es político ni militar; el blanco es la población civil, porque eso da más terror.

¿Esos actos de terror podrían pasar en Sudamérica?

Europa y Estados Unidos son identificados como el enemigo del Estado Islámico. Occidente, para estos terroristas, es el enemigo absoluto, porque es quien actúa contra ellos. En cambio, nosotros, que no enviamos tropas para luchar contra el EI, no somos considerados como enemigos ni como amigos. Somos “cruzados” en la medida que América Latina es históricamente un continente cristiano. Occidente no sé de dónde va a sacar fuerzas morales para enfrentar, en los próximos 50 años, el crecimiento del islam, porque se calcula que, para el año 2040, va a ser la religión más numerosa del orbe.

¿Podría, entonces, empeorar el escenario mundial con lo que usted señala?

Este es un tema que no va a durar 6 meses o 5 años, este es un tema del siglo entero. Esto va a durar todo el siglo XXI. La Guerra Fría va a ser un juego de niños al lado de la guerra contra el islam.

Cambiando de tema, ¿cuál es su postura sobre lo sucedido en Cataluña en el referéndum de independencia, lo que mereció una reacción del gobierno central español?

Y del mundo, porque es una parodia. No es un referéndum, es una farsa. Se cambiaron las normas del referéndum una hora antes de que este tuviera lugar. Ellos dicen que han ganado la consulta con el 90% de los votos, pero solo han votado 2 millones 20 mil personas y la totalidad de los electores registrados es 5 millones 400 mil. Se sabe que el 50% de la población de Cataluña no quiere separarse de España. Entonces, lo que ha hecho el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un golpe de Estado blanco. Por suerte no hay ninguna potencia que avale a Cataluña.

¿Pero cómo califica la forma en la que la Policía española actuó? Hay imágenes fuertes en las que se observan agresiones.

Agrede porque tengo la impresión de que la intervención no fue bien planeada. El gobierno de España no podía caer en la trampa de las falacias que Cataluña le dice. Yo pienso que debió desplegar a la Policía la madrugada del sábado y colocarla dentro de los locales para frustrar el referéndum sin confrontar. Independientemente de eso, el gobierno de Madrid tiene que actuar para defender a sus ciudadanos en Cataluña, porque hay millones de personas allí que quieren ser españoles y España no puede abandonarlos.

¿Cree que se concretará la independencia de Cataluña?

No se sabe. Todo es impredecible y trágico, y es un ejemplo muy malo para los otros separatistas de Europa, de Italia, Bélgica, Francia, Dinamarca... Por eso, si el intento catalán progresa, Europa se verá seriamente afectada. Felizmente ningún gobierno ha aceptado la independencia de Cataluña. Ya la Unión Europea dijo que si se independizan, no serán reconocidos por nadie. Independizarse, entonces, será como hacer un Brexit catalán.

Autoficha:

* “Soy consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. He sido miembro del Congreso Constituyente de 1993, canciller, embajador del Perú ante la ONU, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso”.



* “Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el EI no está detrás del atentado, pero esa también puede ser una medida de contrainteligencia. O sea, al negarle el crédito al EI, le baja los decibeles al atentado terrorista. La verdad es que no sabemos”.

* “Sobre Cataluña, Rusia ha dicho que este es un asunto interno. No cuentan con el apoyo de nadie. Cuando se independizó Kosovo, fue apoyada por EE.UU., Inglaterra y Francia. Cuando se independizó Crimea, fue apoyada por Rusia, pero a los catalanes no los apoya nadie”.