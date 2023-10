Horas después del brutal ataque del grupo islámico Hamás contra la zona central de Israel, la más poblada de ese país, el exministro de Relaciones Exteriores Francisco Tudela analiza con preocupación la situación y advierte qué tanto podría escalar el conflicto en el que no solo avizora más combates, sino también momentos de “absoluta desesperación” para los civiles, tanto del lado palestino como del lado israelí. “Hamás ha declarado que tiene suficientes rehenes como para liberar a todos los prisioneros palestinos en Israel; en el fondo no se sabe lo que esto significa”, recuerda, y con ello alienta todavía más el desconcierto sobre lo que puede ocurrir.

Israel se ha declarado en estado de guerra tras los ataques de Hamás que (hasta el cierre de esta edición) han provocado más de 250 muertos y más de 1,500 heridos…

Es el peor ataque sufrido por Israel por parte de Hamás, que ha operado desde la Franja de Gaza; no se sabe cómo han logrado infiltrarse de manera masiva al sur de Israel. La situación es muy grave, han sido 10 horas de combates, todavía se combate en 22 localidades. Se calcula, según Israel, que tiene más de mil heridos y 250 muertos y dicen que la situación de los rehenes es extremadamente seria porque los terroristas de Hamás han tomado muchos rehenes israelíes. Hamás ha declarado que tiene suficientes rehenes como para liberar a todos los prisioneros palestinos en Israel; en el fondo no se sabe lo que eso significa. Se calcula que hay, según las autoridades palestinas en Gaza, 230 palestinos muertos. La Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo varios ataques, algunos de represalia y otros contra puntos estratégicos de Hamás en Gaza. Es una falla gigantesca de seguridad, una falla gigantesca de Inteligencia por parte de Israel y ya se iniciaron las investigaciones para saber por qué ha sucedido esto...

Efectivamente, Israel tenía el control de esta zona y, sin embargo, ha sido inesperadamente atacada...

Sí pues, es inexplicable cómo se han descuidado. Hamás lo que ha aprovechado es el último día de la fiesta religiosa de Israel para lanzar este ataque, exactamente el día del aniversario 50 de la guerra de Yom Kippur en 1973, en la cual ocurrió exactamente lo mismo: las líneas israelíes fueron rotas por el Ejército egipcio; finalmente logró resarcirse el Ejército israelí y derrotar a Egipto, pero fue una sorpresa, y lo que ha ocurrido ahora es una sorpresa de gran envergadura porque Hamás ha disparado entre 5,000 y 7,000 cohetes. Claro, son cohetes casi artesanales, no puede compararse con lo que está ocurriendo en Ucrania, donde hay muchísimas bajas con cada cohete, acá no ocurre eso, pero tal vez el aspecto más serio de esta crisis es el que Israel haya llegado ya a declarar el estado de guerra, que no significa una guerra contra el terrorismo —porque esa es perpetua—, sino el estado de preparación militar de guerra. Eso es lo que ha declarado el primer ministro Benjamin Netanyahu: ha dicho que está en guerra y que la venganza por lo ocurrido va a ser poderosa...

¿Qué implica este anuncio del primer ministro israelí respecto de una preparación militar de guerra?

Implica que van a utilizarse todos los medios militares para destruir la mayor cantidad posible de objetivos de Hamás, pero eso pone en riesgo absoluto la vida de los rehenes. Por su parte, Hamás ha declarado que todo esto obedece a una especie de punto crítico de lo que los palestinos de Gaza pueden soportar respecto de Israel. La declaración de Hamás dice: “Suficiente, ya es suficiente”, como diciendo “hemos llegado al máximo”. Naturalmente, ha habido el discurso del primer ministro Netanyahu en Naciones Unidas, que fue considerado arrogante por los palestinos. Hubo (también) la ocupación por una serie de elementos ortodoxos israelíes, religiosos de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén; entonces se supone que desde el punto de vista de Hamás estas serían las provocaciones que han desencadenado este ataque.

Entendemos que con lo ocurrido se caen todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz en la zona. ¿Qué escenarios vislumbra usted que podrían presentarse?

Son escenarios similares a los que ocurrieron en una crisis similar hace algunos años. Las represalias israelíes van a ser muy duras, va a tener que reexaminarse el tema de la seguridad. Es indiscutible que los combates van a continuar porque estos ya se dan también en el interior del sur de Israel en 22 puntos y naturalmente es, como usted dice, el final de cualquier esperanza respecto a una solución, digamos, negociada y diplomática del tema palestino-israelí.

¿Qué implicancias tendrá esto a nivel global? ¿Cuál podría ser la participación o la mediación de la Organización de las Naciones Unidas en este caso? ¿Cabe esa posibilidad todavía?

Bueno, intentará Naciones Unidas, pero yo creo que, dadas las circunstancias, no cabe la negociación. Es indiscutible que los Estados Unidos se han alineado completamente con Israel. Hamás es considerada internacionalmente, incluso por Naciones Unidas, una organización terrorista. Por eso es que ha emitido un comunicado la Cancillería peruana en el cual condena los ataques terroristas, pero al mismo tiempo hace votos para una solución de acuerdo al Derecho internacional, pero eso en este momento es todavía una cosa lejana. El hecho es que es terrible lo que está ocurriendo y para los civiles, tanto del lado palestino como del lado israelí, son momentos de absoluta desesperación.

¿Cuál es el papel en este momento de la Cancillería peruana? Sabemos que hay compatriotas nuestros que se encuentran en la zona.

La Cancillería ha ofrecido hacer todo lo posible para evacuarlos. Evidentemente, nuestros compatriotas tienen que ponerse en contacto con los consulados peruanos para poder ser evacuados, pero evidentemente estamos en el preludio de días de conflicto de alta intensidad en Gaza y en la frontera sur de Israel.

