Escritor causa polémica al asegurar que es "imposible" amar a una mujer mayor de 50 años

Yann Moix , escritor y presentador de televisión en Francia, ha recibido una ola de críticas luego de asegurar que, para él, es "imposible" amar a una mujer mayor de 50 años.

El hombre, de 50 años, señaló que encuentra a las mujeres de su edad "demasiado viejas".

"Prefiero los cuerpos de mujeres jóvenes, eso es todo. Punto. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario en absoluto", resaltó el escritor durante una entrevista con Marie Claire.

LAS CRÍTICAS

Tras indicar que las mujeres mayores de 50 años son "invisibles" para él, Moix ha desatado la indignación de miles cibernautas, quienes reprochan su actitud machista.

Marina Foïs, una comediante francesa, bromeó en un tuit diciendo que como está a punto de cumplir 49 años, solo le queda "un año y 14 días" para dormir con ella.

La periodista Colombe Schneck publicó (aunque luego la borró) una fotografía de su trasero en la que decía: "Voilá, las nalgas de una mujer de 52 años ... qué imbécil eres, no sabes lo que te estás perdiendo".

Anne Roumanoff, otra comediante francesa, criticó las declaraciones de Moix en la radio Europe 1, donde le quiso recordar al escritor que el amor no es solo "la firmeza de las nalgas", sino una conexión entre dos personas.



"Espero que algún día conozca esta felicidad", agregó.

RESPONDE MOIX

Respondiendo a la indignación generada por sus declaraciones, el escritor francés, en conversación con radio RTL, señaló no ser "responsable" de su gusto por las mujeres.

"Me gusta quien me gusta y no tengo que comparecer ante el 'tribunal de preferencias'", aseveró, antes de bromear diciendo que probablemente él tampoco era un gran partido.

"¡Las mujeres de 50 años tampoco me miran a mí! [...] Tienen algo más que hacer que estar con un neurótico que escribe y lee todo el día. No es fácil estar conmigo", remarcó.

DATO:

-Moix ha ganado varios premios literarios, incluido el prestigioso Prix Goncourt por una primera novela y el Prix François Mauriac de la Académie Française, ha dirigido tres películas y es el anfitrión de un popular programa de televisión.