Macron convoca a debate nacional para buscar salida a la crisis de los chalecos amarillos

París. Emmanuel Macron , presidente de Francia, urgió a todos los ciudadanos a participar en un gran debate nacional con el que espera zanjar la crisis de los chalecos amarillos, la más grave desde que asumió en su cargo.

"Tengo la intención de transformar la ira en soluciones", indicó el mandatario en una carta abierta a los franceses divulgada el domingo por la noche en la que invita a toda la ciudadanía a participar en esta gran consulta nacional inédita que se abrirá el martes y durará dos meses.

El propio Macron dará este martes el pistoletazo de salida de esta consulta popular en una pequeña localidad del norte de Francia, en donde hablará durante tres horas junto a 600 alcaldes y representantes locales sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El ejecutivo espera con este gran debate nacional salir de la crisis de los chalecos amarillos, un colectivo de franceses de clases populares y medias, hastiadas por los impuestos y una política social que consideran injusta, que protestan en todo el país desde mediados de noviembre.

En su larga misiva el presidente planteó cuatro grandes temas que articularán las discusiones: presión fiscal, organización del Estado, transición ecológica y la democracia, que según estima responden a las "principales inquietudes que han surgido en las últimas semanas".

"Sé que algunos de ustedes se sienten insatisfechos o enfadados. Porque los impuestos son demasiado altos, los servicios públicos demasiado lejanos, los salarios demasiado bajos para que algunos puedan vivir dignamente de su trabajo", detalló Macron.

"Comparto su impaciencia", agregó.

No obstante, este ex banquero de negocios fijó una serie de "líneas rojas" sobre las que no piensa ceder, como la supresión del impuesto sobre la fortuna, una decisión que tomó tras llegar al poder en 2017 y que se ha convertido en una de las reformas más impopulares de su presidencia.

— 'No olvidar a nadie' —

Este debate "no es ni una elección ni un referéndum", advirtió Macron, quien puso también como condición al diálogo el cese de toda forma de violencia, tras varias jornadas de manifestaciones que se han visto empañadas por choques entre la policía y manifestantes, así como agresiones contra periodistas.

La Secretaria de Estado del ministerio de Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon, y el ministro encargado de las Colectividades Territoriales, Sébastien Lecornu, serán los responsables de llevar a cabo esta consulta nacional en la que los alcaldes tendrán un papel esencial como canal de transmisión de las preocupaciones de los ciudadanos.

"La idea es ir a todos los rincones de la República y no olvidar a nadie", explicó el portavoz del gobierno Benjamin Griveaux. Macron prometió que el debate concluirá con anuncios antes de finales de abril.

Este debate nacional es el segundo intento del presidente de 41 años de apagar las protestas de los chalecos amarillos, un movimiento que comenzó contra el alza de un impuesto sobre los carburantes, pero que luego se convirtió en una revuelta popular más amplia por la pérdida de poder adquisitivo y los recortes en los servicios públicos.

El presidente anunció en diciembre medidas en favor del bolsillo de los franceses más modestos, incluyendo una subida del salario mínimo de 100 euros, como parte de un paquete que le costará a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros. Pero no fue suficiente para acallar las protestas.

El sábado, 84.000 chalecos amarillos volvieron a manifestar en toda Francia, un saldo mayor que el de la semana anterior, cuando se contabilizaron unos 50.000 manifestantes. No obstante, esta cifra sigue siendo netamente inferior a los cerca de 300.000 que se echaron a las calles a mediados de noviembre.

Macron, cuya popularidad ha caído a mínimos en los sondeos, tendrá que redoblar esfuerzos para convencer a los franceses de participar en el debate. 77% de los ciudadanos estima que esta consulta no se realizará "de forma independiente" y 70% cree que no será útil para el país, según una encuesta divulgada el viernes.

Además muchos chalecos amarillos ponen en duda la legitimidad de esta iniciativa. Para ellos, el verdadero debate se está llevando a cabo "en las calles".

La "lettre aux français" escrita y firmada por el presidente francés Emmanuel Macron a la población. (AFP). La "lettre aux français" escrita y firmada por el presidente francés Emmanuel Macron a la población. (AFP). La "lettre aux français" escrita y firmada por el presidente francés Emmanuel Macron a la población. (AFP).

— Las diez principales preguntas —

Macron plantea una treintena de cuestiones sobre las que los franceses podrán dar su opinión. Estas son las diez principales preguntas que plantea el debate:

1. ¿Qué impuestos hay que bajar, a su juicio, en prioridad?

2. ¿Hay que suprimir ciertos servicios públicos que estarán superados o son demasiado caros para su utilidad?

3. Por el contrario ¿cree usted que hay nuevas necesidades de servicios públicos y cómo financiarlos?

4. ¿Es necesario reforzar la descentralización y dar más poder de decisión a la acción más cercana a los ciudadanos? ¿A qué niveles y para qué servicios?

5. ¿Cómo financiamos la transición ecológica: con impuestos, tasas y a quién debe afectar prioritariamente?

6. ¿Qué propuestas concretas haría usted para acelerar nuestra transición medioambiental?

7. ¿Cómo podemos compartir estas decisiones a escala europea e internacional para que nuestros productores no se vean penalizados con respecto a sus competidores extranjeros?

8. ¿Hay que reconocer el voto en blanco?

9. ¿Hay que hacer obligatorio el voto?

10. ¿Hay que incrementar el recurso a los referéndum y quién debe proponerlos?.

Fuente: AFP / EFE