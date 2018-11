Condenan a ex obispo por ocultar caso de pedofilia en Francia El ex obispo de la ciudad francesa de Orleans, André Fort, fue condenado por no denunciar los actos de pedofilia de un sacerdote. Esta es la segunda vez que la justicia francesa condena este tipo de accionar



Fort tiene ahora 83 años y estuvo al frente de la diócesis de Orleans entre 2002 y 2010. | Foto: AFP / Referencial