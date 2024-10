Paul Lowe: Fotoperiodista que cubrió el horror de la guerra habría sido asesinado por su hijo

El fotoperiodista Paul Lowe fue asesinado el sábado 12 de octubre en las montañas de San Gabriel, en California. El crimen se llevó a cabo en la ruta de senderismo del lugar y se sospecha que el hijo de la víctima habría sido el culpable.

Lowe no solo era un prestigioso fotoperiodista, sino que también era profesor de fotografía y director del programa de master en fotoperiodismo y fotografía documental en London College of Communication, University of the Arts, en Londres.

Investigadores de homicidios del condado de Los Ángeles iniciaron el sábado las investigaciones sobre la muerte del hombre de prensa en Mount Baldy Road, en las montañas de San Gabriel. El médico forense informó que la causa de la muerte de Paul Lowe fue una puñalada en el cuello. El periodista tenía 61 años.

A kilómetros adelante de la escena del crimen se detuvo a un hombre joven que protagonizó un accidente de tránsito, a quien se lo consideró como sospechoso del crimen

Emir, hijo de Lowe, fue acusado de asesinato y debió comparecer este miércoles ante el tribunal de West Covina, indicó la oficina del fiscal del distrito. El sospechoso tiene 19 años.

La imagen de la guerra

Paul Lowe se dedicó a mostrar el horror de la guerra a través de la fotografía. Su trabajo lo lelvó a cubrir la guerra de Bosnia. Asimismo, estuvo presente en la caída del Muro de Berlín, que significó el colapso de la Unión Soviética. También cubrió la liberación de Nelson Mandela y otros sucesos que cambiaron el mundo.

Su trabajo fue publicado en prestigiosas revistas como TIME, Life, Times Magazine, Newsweek, The Observer y The independent, así como en otros medios.

Asimismo, Lowe plasmó sus fotagrafías de 10 años sobre la guerra de Yugoslavia en el libro Bosnios, publicado en 2005. Además, tuvo publicaciones recientes como Photography Masterclass, publicado por Thames and Hudson, y Understanding Photojournalism, escrito en coautoría con Jenny Good y publicado por Bloomsbury Academic Press.

Con información de Univisión y PA Media

