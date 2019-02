El histórico beso del Papa Francisco y el imán musulmán que sella un pacto de paz

En su primer día de visita oficial en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, el papa Francisco encabezó una reunión internacional interreligiosa ante cientos de asistentes.



En torno a la visita, una imagen ha llamado la atención a nivel mundial. En la foto se observa un beso en la mejilla entre el papa y el imán Sheikh Ahmed al Tayed tras firmar el acuerdo por la fraternidad humana.

Vea también Sujeto mató a golpes a su esposa internada con cáncer en clínica de Argentina

La prensa internacional calificó el beso como "histórico" porque representa un gesto de cercanía entre ambas religiones.



"Declaramos resueltamente que las religiones nunca deben incitar a la guerra, las actitudes odiosas, la hostilidad y el extremismo, ni deben incitar a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas realidades trágicas son la consecuencia de una desviación de las enseñanzas religiosas", señala el documento.

Vea también Sismo de magnitud 5.9 sacudió las costas de Ecuador

"Las buenas relaciones entre Oriente y Occidente son indiscutiblemente necesarias para ambos. No deben descuidarse, de modo que cada uno pueda enriquecerse con la cultura del otro a través de un intercambio y un diálogo fructíferos", añade el docuemnto.



El papa Francisco, por su parte, hizo un llamado a la libertad religiosa y al fin de los conflictos. "Entre las libertades me gustaría destacar la religiosa. Ésta no se limita sólo a la libertad de culto", dijo el pontífice.

Vea también Juan Guaidó denuncia que Maduro intenta transferir US$1,200 millones a Uruguay

También hizo un pedido de otorgar "el mismo derecho a la ciudadanía" a personas de distintas religiones.



"Deseo que, no solo aquí, sino en toda la amada y neurálgica región de Oriente Medio, haya oportunidades concretas de encuentro: una sociedad donde personas de diferentes religiones tengan el mismo derecho a la ciudadanía", manifestó Francisco, el primer papa en visitar la Península arábiga.

Vea también Canadá donará US$ 39 millones para ayuda humanitaria en Venezuela

El último domingo por la noche, Francisco llegó a la capital emiratí. Horas antes, hizo un llamado para un alto fuego en Yemen, y para que la ayuda de alimentos y medicina llegue a este pueblo, sumida en la peor crisis humanitaria a nivel mundial.

TE PUEDE INTERESAR: