'Fofo' Márquez: El influencer millonario mexicano condenado a 17 años de prisión por intento de feminicidio

Se le acabó la fiesta. Rodolfo 'Fofo' Márquez, el influencer millonario de México conocido por sus escándalos y descontrol, fue condenado a 17 años de cárcel por intento de feminicidio. Solo tiene 26 años y un largo historial que muestra su vida de lujos y excesos.

'Fofo' es hijo de un empresario que fue dueño de la cadena de gasolineras Total de México. En sus plataformas, compartía contenido mostrando autos de lujo, fiestas exclusivas y viajes ostentosos. Su popularidad aumentó tras bloquear el puente Matute Remus en Guadalajara para grabar un video, argumentando que "el dinero puede hacer cualquier cosa en México".

Márquez se caracterizaba por sus declaraciones misóginas y su actitud prepotente en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales. Se creía el dueño del mundo. De hecho, decía que era conocido en todo el planeta y que no necesitaba dinero, que estar presente en redes sociales era un pasatiempo y no una forma de ganar plata. Sin embargo, hay quienes dudan de su estatus económico.

A pesar de ello, no era raro verlo en fiestas con bebidas costosas y animales en peligros de extinción que tenía en un zoológico en su casa: entre ellos un tiburón blanco y unos tigres.

En una entrevista con el influencer Jonathan Jovan Best Sámano, conocido como Gusgri, 'Fofo' hacía gala de tener una pareja en varios estados de la república, asegurando que “si fusionas el verbo, el dinero y la fama, ya la hiciste. A la que quieras, literal”.

"Sé que van a decir que soy demasiado nefasto y superficial, pero lo que hago es decir la verdad: yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron. Gano más que sus papás y, pues bueno, tengo sexo mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta y, pues bueno, pues cada quien su vida, ¿no? A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella y más cosas, ¿no? Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo... neta, soy dios. Conmigo nadie se puede comparar, no hay ser humano más perfecto que yo: soy joven y gano más que sus papás, soy aparte poderoso, soy intocable y como les digo, probablemente sus novias les estén engañando conmigo".

LA CONDENA

El 24 de enero, un tribunal del Estado de México encontró al llamado 'Niño RIco' culpable de intentar asesinar a golpes a Edith Márquez, una madre de familia de 52 años, en un estacionamiento.

Márquez rozó casualmente el espejo del auto de 'Fofo'. Ante ello, el influencer no dudó en agarrarla a golpes.

La paliza quedó registrada en un video que se viralizó en internet. El miércoles se precisó que la condena será de 17 años.

Rodolfo Márquez saldrá de la cárcel cuando tenga 44 años.

‘Ro’ Márquez, hermano del influencer, aseguró en días recientes que no daría más declaraciones al respecto, pues dijo sentirse decepcionado de la justicia.

