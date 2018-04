El venezolano Anthony Borges, de 15 años, pidió que no lo llamaran "héroe" por sobrevivir al tiroteo que sucedió el pasado 14 de febrero en su escuela en Parkland, Florida, y lograr salvar a sus compañeros de una muerte segura.

Aquel fatídico día en la escuela Marjory Stoneman Douglas, el joven conocido hoy como 'Iron Man' recibió cinco disparos. Los tres primeros en las piernas y la espalda.

Pese a estar herido logró cerrar la puerta de su aula para evitar que Nikolas Cruz disparara contra sus compañeros, y allí recibió dos disparos más.

"No sé por qué sobreviví, pero les diré que mi familia y yo dedicaremos el resto de nuestras vidas a ocuparnos de que algo como esto no ocurra de nuevo", declaró Anthony a través de un comunicado leído por su abogado, Alex Arreaza.

Tras salir del hospital, Anthony, su padre Royer Borges y su abuelo Alfredo participaron en una conferencia de prensa en Plantation, al norte de Miami, junto a Arreaza y un amigo del sobreviviente, Carlos Rodríguez.

Anthony ha sido sometido a nueve cirugías, y estuvo siete semanas hospitalizado por eso entró a la conferencia en silla de ruedas, con pocas fuerzas para hablar.

"No quiero ser llamado 'Iron Man'... No lo soy. Soy sólo un niño que quiere volver a la escuela sin sentir miedo", señaló el joven y responsabilizó a las autoridades por no impedir que Nikolas Cruz compre un arma.

"Ustedes sabían que había un problema y no hicieron nada", acusó.

El padre del joven advirtió que demandará al sheriff, Scott Israel; al superintendente de escuelas, Robert Runcie y al propio Nikolas Cruz porque

"dañaron la carrera futbolística de su hijo".

"Treinta y ocho minutos se tardaron en agarrar a mi hijo. Por eso es que no quieren divulgar las imágenes (de lo ocurrido)", dijo su padre y responsabilizó al sheriff por este hecho.