Florida: Condenan a mujer que robó a una bebé hace 20 años y le hizo creer que era su madre

En 1998, Gloria Williams se disfrazó de enfermera para robar a una recién nacida llamada Kamiyah Mobley . La escondió en una bolsa plástica antes de salir del hospital de Jacksonville, en Florida . A medida que iba creciendo, le hizo creer que era su madre.



Dos décadas después, todo ha salido a la luz. Por este motivo, la mujer irá a 18 años de prisión. ¿El delito? Secuestro e interferencia en la custodia. "Ha sido un caso muy triste y mucha gente ha sufrido" , señaló la jueza Marianne Aho en una audiencia realizada este viernes.



Consultada por qué realizó el secuestro, la mujer —de 51 años— afirmó: "No puedo explicarles por qué lo hice. No lo pensé en ese momento y sé que el problema no fue de ustedes. Sé que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas".

LE CAMBIÓ DE NOMBRE

​

Williams crió a Kamiyah con el nombre de Alexis Manigo en Carolina del Sur , hasta que la arrestaron a inicios del año pasado. La joven descubrió el engaño cuando trató de obtener una licencia de conducir y le pidieron un certificado de nacimiento válido.

Luego de realizarse una prueba de ADN, confirmó su verdadera identidad y que sus padres la seguían buscando en Jacksonville.

Ella, ahora de 19 años, ha manifestado su desacuerdo por la condena a su falsa madre y aseguró que sus sentimientos jamás cambiarán.

Por su parte, Gloria Williams dijo a la joven que "siempre te amaré, siempre, pero no eres mía. Tu madre y tu padre están sentados acá" .