Florida: Fue condecorado como el mejor oficial del año hasta que entraron a su casa [FOTOS]

Nick Worthy era un oficial de policía del condado de Brevard, que fue condecorado como Oficial del Año de la Policía en 2016 por la Asociación de Alguaciles de Florida , debido a su buen comportamiento y méritos.

Sin embargo, toda la imagen que mostró a sus compañeros se derrumbaría luego que estos irrumpieran en la casa, que Worthy compartía con su novia Rachel Trexler y su hija de 2 años, alertados por un vecino que oyó gritos de una mujer y disparos, informa Miami Herald.

Tras no lograr ponerse en contacto con el oficial, se emitió una orden de registro, hecho que permitió descubrir el desagradable estado en el que se encontraba la casa, con basura, agujeros de bala y excrementos de perros, así como armas de fuego, municiones y una pequeña cantidad de drogas.

"No puedo decirle lo absolutamente disgustado que estoy con alguien que trabajó para nuestra agencia que viviría en esas condiciones y sin duda sometería al niño a esas condiciones. Hay 1.500 miembros de esta agencia que lo hacen todos los días, protegen a nuestra comunidad y representan a nuestra agencia, y que alguien lo haga es inaceptable para mí, y francamente, inaceptable para nuestra profesión. Es francamente increíble ... repugnante. No hay otra manera de describirlo", expresó su ex jefe.

El ex Guardabosques del Ejército, quien recibió la Estrella de Bronce por su servicio en Afganistán en 2010, fue finalmente despedido en desgracia. Worthy y su novia fueron arrestados y acusados ​​de negligencia infantil, posesión de cocaína, posesión de marihuana de menos de 20 gramos y posesión de parafernalia. El menor fue puesto al cuidado del Departamento de Niños y Familias de Florida, y los tres perros de la pareja fueron llevados por servicios de animales.