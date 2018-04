Florida: Abogado de cuestionadas clínicas de cirugía cosmética quiere ser representante estatal

Polémica. El abogado Kubs Lalchandani se ha lanzado como postulante a la Cámara de Representantes de Florida y lo que ha llamado la atención de todos, de acuerdo al Nuevo Herauld, es que representa a clínicas de cirugía cosmética cuyas pacientes quedaron seriamente afectadas e incluso, algunas, perdieron la vida.

El letrado demócrata, que postula para representar el Distrito 13 de la Cámara estatal, es cofundador y socio de Lalachandani Simon PL, un bufete de abogados que representa a clínicas de cirugía cosméticas, siendo algunas como Spectrum Aesthetics Center for Cosmetic Surgery, Coral Gables Cosmetic Center y CG Cosmetic Surgery muy cuestionadas por las malas intervenciones que realizan.

Kubs Lalchandani aceptó que su bufete de abogados ofrezca a sus clientes asesoría jurídica; sin embargo, recalcó que siempre ha brindado palabras de apoyo a los afectados.

"Mi bufete de abogados a representa a muchos clientes en los campos de tecnología, servicios médicos y hotelería, además de médicos (…) Nuestro trabajo es ofrecer a estos clientes asesoría jurídica. Como se ha indicado en varios reportes en que me expresé oficialmente a nombre de mis clientes, siempre me he concentrado en ofrecer palabras de apoyo a los afectados y siempre ofrezco a mis clientes la mejor asesoría jurídica", indicó.

Más allá de sus palabras, una familia de una paciente afectada señala que durante un caso el abogado actuó sin ética, basándose incluso en la mentira para poder ganarlo. Lalchandani tendrá que derrotar a Deede Weithorn, ex comisionada de Miami Beach, en la primaria de agosto para ocupar el cargo al que postula.