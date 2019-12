Nunca fue una manifestación espontánea. Este martes durante el Congreso Internacional de la Comunicación ‘Ahora hablan los pueblos’ —organizado por Venezuela—, la actriz y activista chilena Florencia Lagos Neumann, reveló en su intervención que existen más de 100 movimientos sociales organizados que desataron las protestas desde octubre de este año.

“El pueblo chileno dijo basta y somos millones en la calle y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Sí estamos organizados somos más de 100 movimientos sociales organizados articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social que tiene dirigentes con los cuales el tirano (Sebastián) Piñera no quiere dialogar y no ha llamado a dialogar”, dice Florencia Lagos mientras el público aplaude sus palabras.

Tal y como se había analizado en el editorial de Perú21 ‘Que no nos pase lo de Chile’ “al margen de que haya mucha gente que se suma a la protesta porque hay desigualdad y una frustración derivada del exceso de expectativas respecto a la posición de su país en la economía mundial, se está produciendo en Chile una insurgencia anarquista que podría ser aprovechada por la extrema izquierda de ese país. Y pienso que esta insurrección sí tiene líderes, pero que ni las autoridades ni los analistas los conocen”.

Existe responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, que si bien no es un “tirano”, su gobierno sí ha sido bastante distraído, ya que el servicio de inteligencia de Chile no pudo detectar a tiempo esta organización de tintes bolivarianos.

Siguiendo la misma línea, En la encuesta de Datum que Perú21 publicó a inicios de noviembre, el 47% de peruanos dice que cree probable que en nuestro país se produzca una situación como la de Chile.

“La cifra es alarmante. ¿Conocen nuestras actuales autoridades el verdadero nivel de organización de la extrema izquierda en nuestro país? ¿El sistema de Inteligencia en el Perú está en la capacidad de identificar a sus líderes? ¿Algunos de ellos podrán camuflarse entre los partidos que presentarán listas en las próximas elecciones?”.