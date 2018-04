Facebook se encuentra en medio de una polémica que podría replantear el funcionamiento de las plataformas digitales en el futuro. Y esto se debe a la filtración de datos personales de usuarios que fueron utilizados por la consultora política Cambridge Analytica en beneficio de la campaña que llevó a la Presidencia a Donald Trump en 2016. Para ello, no hubo actividad de hackers ni algún virus informático. El acceso a datos privados de más de 50 millones de personas requirió tan solo hacer click en ‘Aceptar’ y responder a las preguntas de una aplicación que aparentaba ser tan inofensiva como las populares “¿Cómo te verás de anciano?” o “¿Qué personaje de Dragon Ball eres?”.

Actividad analizada

La investigación difundida el 17 de marzo por The New York Times, The Guardian y The Observer reveló que 270 mil usuarios utilizaron voluntariamente la aplicación ‘thisisyourdigitallife’. Esta era un test que analizaba la personalidad que fue desarrollado en 2014 por el profesor de la universidad de Cambridge Aleksandr Kogan.

A través de ella, Kogan conoció la actividad de usuarios en la red social (‘likes’, uso de emoticones, clics y comentarios). Y, por una característica que Facebook tenía por ese entonces, accedió sin autorización a los datos de más de 50 millones de personas. Además, incumplió la política interna de la red social al vender toda la información a Cambridge Analytica para sus servicios en campañas políticas.

El ex empleado de Cambridge Analytica Christopher Wylie asegura que la consultora “planta noticias falsas” en redes sociales, blogs y medios para así influenciar a votantes. Esta acusación concuerda con las declaraciones del ex ejecutivo de la consultora Alexander Nix, quien fue grabado señalando que usan mentiras para desacreditar a políticos.

El escándalo en que se encuentra Facebook inició con la utilización de una aplicación (Perú21). El escándalo en que se encuentra Facebook inició con la utilización de una aplicación (Perú21). Martín Sánchez

CAMBIOS A FUTURO

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sido llamado a responder sobre esta brecha al Congreso de EE.UU. y al Parlamento de Reino Unido. Asimismo, se ha comprometido a investigar a otras aplicaciones que podrían tener acceso a “grandes cantidades de información” y limitar los datos que otorgan a desarrolladores.

En tanto, senadores estadounidenses como Amy Kiobuchar y John Kennedy han cuestionado la falta de supervisión de plataformas como Twitter y Google en el manejo de datos y su venta de anuncios políticos. Reguladores europeos también se han declarado a favor de una mayor regulación. Todo esto augura que se vienen cambios en la era del Internet.

Óscar Montezuma: "No se debe sobrerregularizar las plataformas digitales"

El uso indebido de datos de usuarios de Facebook (FB) podría llevar a que se satanicen las plataformas digitales. Para tratar este tema, se deben considerar dos puntos claves. Primero, que FB debe endurecer su política interna y perfeccionar el resguardo de información. El segundo es que no se debe sobrerregularizar las plataformas digitales ya que podría causar un impacto negativo, sobre todo en nuevos emprendedores que crean servicios interesantes. Actualmente, ya existe una regulación que sanciona el uso no autorizado de datos personales y está sujeto a multas.

Óscar Montezuma, abogado especializado en Tecnología de la Información y Comunicaciones (USI). Óscar Montezuma, abogado especializado en Tecnología de la Información y Comunicaciones (USI). USI

En el caso de Perú, contamos con una normativa de protección de datos personales con herramientas que permiten a la autoridad competente iniciar una investigación y sancionar con multas de hasta 100 UIT.

Este caso muestra que las plataformas digitales cuentan con espacios de oportunidad para mejorar y es un medio complementario para difundir información (como la publicidad del Estado). Por ello, la tendencia internacional actual es lo multicanal: uso de canales análogos y digitales.

Datos:

- El 26 de marzo, Facebook registró una caída del 5% en sus acciones. Y se cree que el valor de mercado de la compañía habría perdido más de US$100,000 millones en los últimos días.

- La característica que permitía a desarrolladores obtener datos de los contactos de usuarios de sus aplicaciones fue retirada en 2015 tras críticas contra Facebook.

- En Perú, la autoridad competente para la protección de información personal es la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

- En un video de Cambridge Analytica se muestra que ha asesorado en campañas de países de América Latina, entre ellos, Colombia, Argentina y Perú.

- La Cámara Nacional Electoral de Argentina inició una investigación sobre una posible intervención de Cambridge Analytica en la victoria electoral del presidente Mauricio Macri.

- Y en Perú, el congresista Víctor Andrés García Belaunde escribió un tuit en el que se preguntaba si la consultora británica contribuyó en la victoria de PPK en las elecciones de 2016.