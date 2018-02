Solo repudio ha generado el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, al ordenar a sus soldados a dispararle directamente en la vagina a las mujeres que forman parte de la guerrilla comunista en esa nación asiática.

“Sin sus genitales no son nada”, expresó Duterte en un discurso frente a un grupo de ex rebeldes la semana pasada. La protesta se generalizó por la incitación a la misoginia y la violencia. Si bien su conducta no sorprende, pues el mandatario tiene un historial violentista, esta vez su voz ha preocupado a la comunidad internacional, pues podría ser otra de sus políticas de Estado tan cuestionadas.

El comportamiento misógino del mandatario y sus comentarios que incitan al terror no son sus nuevos. El pasado enero, cita Univisión, varios medios reportaron que Duterte tenía entre sus planes para incentivar el turismo en la isla y ofrecer 42 mujeres vírgenes a los extranjeros.



Al respecto, Carlos Conde, del grupo Human Rights Watch (HRW), dijo que los comentarios del presidente filipino es “lo más reciente en una serie de comentarios misóginos, despectivos y humillantes con que se ha referido a las mujeres”.

En Filipinas se ha denunciado los famosos escuadrones antidrogas que matan a consumidores de drogas de manera indiscriminada. Las agencias de noticias dan cuenta de unos mil muertos por mes, algo que la población no cuestiona del todo, pues Duterte se comprometió a acabar con la alta tasa de criminalidad de la nación a cualquier precio.