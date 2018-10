Haddad dice que Bolsonaro es "un jefe de milicia" y sus hijos unos "matones" Para el ex ministro de Educación, "las personas no están atentas porque creen que van a tutelarlo", pero uno "no tutela a la milicia" porque "la milicia usa arma, tiene un aparato de violencia que el ciudadano común no tiene".

El candidato presidencial de Brasil, Fernando Haddad. (Foto: EFE) El candidato presidencial de Brasil, Fernando Haddad. (Foto: EFE) El candidato presidencial de Brasil, Fernando Haddad. (Foto: EFE)