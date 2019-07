Feminicidio en Rusia: Influencer fue degollada, violada y escondida en una maleta

La influencer y deportista Catherine S. (24) fue degollada y presuntamente ultrajada sexualmente. Tras ello, el asesino puso su cadáver en una maleta y lo escondió al interior de su departamento de la calle Pyr'ev, en Rusia.

La Policía de Rusia encontró su cuerpo el último sábado y las sospechas en torno al asesino apuntan a su exenamorado, quien la habría matado por celos debido a los nuevos pretendientes de la influencer.

Investigaciones preliminares respecto al feminicidio señalaron que la influencer había dejado de comunicarse con él, lo que habría desatado la ira del sujeto. Tras verse envuelto en un triángulo amoroso, el hombre decidió degollarla hasta la muerte.

Allegadas a Catherine S. manifestaron que ella les contó que no tenía paz en su vida. "No puedo asegurarlo, pero ella misma me escribió que su vida personal no le da paz a nadie. Obviamente, a ella no le gustaba mucho", indicó.

Otro testimonio sobre la influencer precisó que en redes sociales insinuaron que era dama de compañía y que ofrecía servicios sexuales.

En Instagram, Catherine S., más conocida como Kati K. en la red social de fotos y videos, presumía de una vida llena de lujos, le gustaba viajar y probar platillos en extravagantes restaurantes. Lucía ropa de marca y una semana antes de su muerte, visitó Grecia.

Catherine S. se inclinó, además, por la Medicina. Ella fue practicante del Departamento de Dermatología de una clínica.

Muchos de sus seguidores la comparaban con la famosa actriz Audrey Hepburn por su parecido físico.

El Departamento de Investigación Principal de la TGF de Rusia ya abrió una investigación por el feminicidio.



TE PUEDE INTERESAR: