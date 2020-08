Dos activistas de 25 y 31 años del colectivo Femen de Francia protestaron con el torso desnudo durante un evento en Francia en el que se discutía el papel de la mujer en la comunidad musulmana.

Miembros de la comunidad de ese país se reunían en el Salón Musulmán de la ciudad de Pontoise, ubicada en el Valle del Oise, cuando las dos mujeres subieron de manera abrupta a la tarima gritando "nadie me posee, yo soy mi propio profeta".

Tras su interrupción, las mujeres fueron detenidas por los presentes, quienes las agredieron, hasta que fueron rescatadas por la Policía.

"La femmofobia es ilegal. El sexismo es un racismo. La esclavitud moderna es un crimen", sostuvieron las mujeres en su protesta.

La femmophobie est illégale.Le sexisme est un racisme. L'esclavage moderne est un crime. Femen_France #femen pic.twitter.com/nyh1cyGTy3 — inna shevchenko ( femeninna) septiembre 13, 2015

En tanto, Inna Shevchenko, líder de las Femen, agradeció el respaldo que recibió la intervención de su colectivo a través de su cuenta de Twitter:

Thank you all for support&appreciation of our protest. Now we know it was needed. Thank you all for death threats. Now we know it was needed— inna shevchenko (@femeninna) septiembre 13, 2015