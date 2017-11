FARC Prepara grupo político en Venezuela

El recién creado partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ( FARC ), otrora grupo armado, celebra desde ayer hasta hoy su primer acto en Venezuela , con el objetivo de incursionar en la vida política y social de ese país.

El encuentro tiene lugar en Maracay, en el estado Aragua (centro-norte de Venezuela). Lleva por nombre “Primer Encuentro Nacional Preparatorio” y es el primer paso “para crear la estructura organizativa del partido FARC en Venezuela”, señala un comunicado del Partido Comunista Colombiano, aliado de la FARC.

En el cartel del acto puede verse un mapa de Venezuela flanqueado en los dos extremos por las siluetas de Manuel Marulanda ‘Tirofijo’, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, guerrilla transformada en grupo político de igual acrónimo), y de Simón Bolívar.

La consulta de Londoño

En tanto, el jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, pedirá la opinión de la población para determinar si acepta o no la candidatura a la Presidencia de Colombia. “Nunca le he dicho no a una tarea y esta no será una excepción, pero sí quisiera antes de tomar la decisión hacer la consulta. Espero sus opiniones”, dijo a través de un video en Twitter. Londoño, quien reside en Cuba, no dio mayores explicaciones de cómo ni en qué fechas realizará la anunciada consulta.

Sabía que

Las elecciones para renovar la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes en Colombia se celebrarán en marzo de 2018 y las presidenciales, en mayo de ese mismo año.