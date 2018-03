Las FARC, ex guerrilla y actualmente el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, anunció que acudirá a tribunales internacionales para que obliguen a los próximos gobiernos a cumplir el acuerdo de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En un comunicado difundido este viernes, el grupo anunció que prepara un pedido para que la ONU convierta en "mandato" los pactos alcanzados con el gobierno colombiano ante las amenazas de varios candidatos presidenciales que proponen desconocerlos o modificarlos.

"Son los futuros gobernantes e instituciones que serán elegidos en las próximas citas electorales quienes deben ser conscientes de que deben asumir el cumplimiento e implementación del acuerdo como una obligación del estado colombiano", señalan.

Asimismo, indicaron que se envió un escrito a las altas instancias de la ONU, que apoyó y verificó el proceso de desarme, para que a su vez interceda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Entendemos que la Corte emitirá concepto declarando que el cumplimiento e implementación, de manera fiel, del Acuerdo Final es una obligación del estado colombiano, conforme al Derecho Internacional, que alcanza a cualquier administración colombiana, incluida la Presidencia y el Congreso", indicó el texto.

En caso de que su pedido resulte a su favor, en sus intenciones, los gobiernos elegidos hasta 2030 deberán acogerse a los acuerdos de paz.

El pedido se da debido que varios candidatos al Legislativo y a la presidencia han prometido a sus votantes que modificarán el acuerdo de paz con las FARC para que estos paguen por sus crímenes antes de que ocupen cargos públicos.

Al respecto, el acuerdo le garantiza a la FARC recibir 10 de los 268 escaños del Congreso por diez años, empero, deberán postular a las elecciones del 11 de marzo.

Asimismo, por el acuerdo de paz, los ex guerrilleros serán juzgados en instancias alternativas de justicia. Por ello, los ex FARC podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, deberán reparar a las víctimas del conflicto y se comprometerán a no ejercer la violencia armada nunca más.

Sectores de derecha, entre ellos, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), cuestionan el acuerdo de paz por considerarlo demasiado compasivo con las FARC quienes están involucrados en violaciones a los derechos humanos.