Las personas que se identifican con el género ‘ no binario ’ son aquellas que no se perciben con una identidad totalmente masculina o femenina. Así, estas pueden identificarse con un tercer género, ajeno al binario, con dos, tres o más géneros. También, tener un género fluido será una transición entre dos o más géneros y ser agénero determinará que no se identifica con ningún género de forma parcial o total, tal como se menciona en el medio Divinity. Es por eso que actualmente tenemos una sociedad diversa en identidades de género y son muchos los famosos que han querido dar voz a cada una de estas alternativas. De esta manera, se han concebido la idea de que puede existir algo más allá del masculino o del femenino y, sobre todo, han ayudado a aceptar las distintas modalidades presentes en nuestra sociedad. Demi Lovato Entre los famosos que han actuado como altavoz, nos encontramos con Demi Lovato. Ella misma confesó, hace un tiempo, que llevaba unos años haciendo un gran trabajo en sí misma. En este trabajo se dio cuenta de que se identificaba con un género no binario, ya que le permitía sentirse ‘más auténtica’ y ‘fiel’. Además, la cantante confesó que esperaba que esta confesión ayudara a otras personas y que se decantaría por utilizar los pronombres en inglés ‘they’ y ‘them’. MIRA: Sorprende a mamá en su día con un menú de lujo de los más reconocidos chefs y maridaje perfecto View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) >Sample HTML block >Sample HTML block

Sam Smith

El cantante Sam Smith se ha identificado con el género no binario. Fue a través de sus redes sociales donde el intérprete de Stay with me lo hizo público, afirmando que no era “ni masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos”. Además, fue gracias a Lady Gaga cuando se dio cuenta cómo era: “Tenía 15 años cuando salió su disco The Fame y me obsesioné con ella. Era como si me hubiera dado permiso para ser yo mismx y para estar orgulloso de mi ser”.