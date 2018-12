Una mujer se ha convertido en la protagonista de una historia que se ha vuelto viral en Facebook luego que hiciera un inusual pedido a una empresa de taxis: que vayan a la casa de su hijo y lo despertaran. La madre estaba preocupada porque su retoño podía perder el bus que lo llevaría desde Granada, en el sur de España, hasta Burgos, en el norte, para pasar la Navidad junto a su familia.

Angélica González, la protagonista de esta historia ocurrida el pasado 20 de diciembre, contó a través de su cuenta de Twitter que ese día pasó los peores 45 minutos de su vida porque, a pesar de llamar insistentemente al teléfono de su hijo, no recibía ninguna respuesta y empezó a imaginar los peores escenarios posibles.

Tras ello, decidió recurrir al servicio de taxis de la ciudad de Granada para que un conductor fueran hasta la dirección de su hijo y tocara el timbre hasta que atiendan a la puerta. González admitió que, inicialmente, la operadora no quería atender su pedido, pero al notar su desesperación, decidió enviar a un taxista hasta el lugar.

La mujer ha recibido múltiples mensajes de apoyo en las distintas redes sociales como Facebook y han asegurado que solo las madres que tienen un hijo estudiando a cientos de kilómetros de casa la podían entender. Finalmente, expresó su agradecimiento al personal de la telerradio Taxi Granada por la ayuda brindada.

"La maravillosa chica que me atendió se llama Fátima; el taxista que tocó el timbre, no lo sé, y la compañía, Teleradio Taxi Granada. No tienen cuenta en Twitter. Si me leéis ahí abajo (@ideal_granada, echadme un cable, que soy del gremio) decidles que me tienen a sus pies...", escribió la mujer luego que su historia fuera bastante comentada y se hiciera viral a través de Facebook.