Las últimas horas fueron de tensión para Selena Alí a la espera del fallo del tribunal de Amberes sobre lo que finalmente ocurriría con el pequeño gato Lee, el felino que adoptó en Cusco.

Finalmente, este viernes 5 de junio el tribunal falló contra la eutanasia a Lee y encontró que la solicitud de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) era infundada e ilegal. Días antes, como informó Perú21, la eutanasia había sido descartada tras la documentación recibida de Perú, no obstante, en los momentos previos y por razones burocráticas, hubo temor en Selena.

“La FASFC ha presentado datos fácticos incorrectos. Esta decisión es ilegal y debe declararse inaplicable", refiere el tribunal.

Un veredicto histórico

“Ahora buscaremos la mejor solución”, dijo el presidente de Global Action in the Interest of Animals (GAIA), Michel Vandenbosch.

“Estamos muy satisfechos con esta decisión. ¡Lee se mantiene vivo! Pero no es solo Lee, un gato, sino los muchos otros animales que probablemente serían asesinados innecesaria e ilegalmente sin este veredicto De hecho, cada año, cien animales son sacrificados. Sin fundamento legal, porque según lo dispuesto por la ley europea, la eutanasia solo se puede practicar como último recurso, cuando todas las otras vías (regreso al país de origen, cuarentena) resultan imposibles", detalló, tras agradecer a todos los que defendieron a Lee a pesar de la oposición y la presión.

Campaña en Perú de gatos amigos de Lee.

El fallo es histórico porque pone sobre la mesa la necesidad de contar en ese país con una instalación de cuarentena lo antes posible para que los animales no mueran si las personas no cumplen con sus obligaciones. Además, para esta resolución se movilizaron autoridades del Perú, Bélgica, y animalistas de ambos países.

Perú listo para recibir a Lee

Un día antes de la sentencia, la Embajada de Perú en Bélgica confirmó en una carta dirigida a Denis Ducarme, ministro responsable de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (ASFCAA), que el gatito Lee podría regresar a Perú. El gabinete de Ducarme confirmó el viernes que recibió una respuesta peruana y espera una reunión entre la embajada y ASFCA para aclarar los términos del retorno del pequeño felino nacido en Cusco.

"Tan pronto como haya vuelos, Selena volará con su gatito a Perú para que Lee pueda pasar el resto de su cuarentena allí ", explica Anthony Godfroid, abogado de Selena Ali.

El abogado señala que este no es un vuelo de repatriación y que Selena pagará todos los costos de los vuelos y su estadía en Perú. “No le costará al contribuyente un euro”, precisó.

Selena Alí debe regresar antes del 1 de agosto a Perú, pues los resultados de sangre solo son válidos por tres meses. "Esperemos que haya vuelos a Perú a partir de julio ”, comentó Godfroid al medio local HLN.

En tanto, el ministro flamenco de bienestar animal, Ben Weyts (N-VA), insiste en que haya un establecimiento permanente donde los animales puedan ser puestos en cuarentena por el FASFC. " Lo más importante es que ahora estamos proporcionando una solución estructural ", dijo el ministro Weyts.

Según el ministro, el FASFC tendrá que designar un lugar de cuarentena lo más rápido posible, para que los animales no mueran cuando las personas no respeten sus obligaciones.

Lee fue adoptado en Catfetín Cat Café, de Cusco por Selena Alí. La joven llegó a inicios de este año a Cusco para realizar un voluntariado en un albergue de niños. Como cliente frecuente del café conoció al gato y decidió llevarlo a su país, lo cual ocurrió en abril.

